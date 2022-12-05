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大陸 大陸焦點 特派現場

潛水被當大魚！連續兩次遭「釣」上岸　他秒垮臉心死

記者鄭思楠／綜合報導

真是躲得過初一，躲不過十五！山東青島一名男子日前去潛水，卻被一旁的釣友「釣」起，無奈被迫上岸後，他解開魚鉤想說去遠一點的位置潛水，沒想到還是沒有逃開再度被迫上岸的命運，又被另外一名釣魚愛好者釣起來，之後只好放棄當天的潛水行程，網友看後笑翻稱，「水下的越掙扎，岸上的越興奮。」

據《極目新聞》報導，12月3日，當事人李先生（化姓）稱，2日上午11時許，他和朋友在青島西海岸新區的礁石灘海釣路亞（注：路亞是一種釣魚方法，模仿弱小生物引誘大魚攻擊並吃鉤，有時會用鐵板作魚餌）。當時，他朋友看到距離岸邊60多公尺的水裡在吐著泡泡，以為有大魚，當即就把鐵板拋了出去，然後慢慢往回拉，卻意外勾上來一名潛水男子。

▲▼網傳男子潛水被當成大魚釣上岸。（圖／翻攝自極目新聞）

▲網傳男子潛水被當成大魚釣上岸。（圖／翻攝自極目新聞）

李男覺得很有趣，拍影片記錄下了這一幕。他說，潛水男子上岸後再次入海，刻意跟他們保持了距離，沒想到不一會又被對面礁石的釣友勾住，被迫上岸後，就不敢下去了。影片中，潛水男子背著氧氣瓶坐在礁石上，腰間還拴著籃筐，艱難轉身將鉤子、鐵板遞還給釣魚人。

眾多網友圍觀評論，「水下的越掙扎，岸上的越興奮」、「釣魚人收竿的時候，感覺今天的魚護帶小了。」

李男的另一名朋友稱，他那天不在現場，但是第一時間聽說了此事，那名潛水夫應該是在撈海參或鮑魚。正常潛水會帶一個浮標，但當天水面上沒有浮標只看到冒泡，他朋友才會誤會為大魚，拋過去的鐵板勾住了潛水夫腋下部位，但沒有勾到肉，潛水人迫不得已跟著遊上岸。

青島西海岸新區海洋發展局相關人士表示，自己不清楚這件事是否屬實，當地潛水人員作業時，海面上一般會有浮標。

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