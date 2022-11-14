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命中忌水！他「海底拉布條」待1小時向媽媽喊話：別再聽算命的

▲▼命中忌水！他「海底拉布條」待1小時向媽媽喊話：別再聽算命的。（圖／陳家田授權提供）

▲陳家田到海底拉布條，向媽媽喊話「別再聽算命說的」。（圖／陳家田授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣宗教信仰自由，許多人對於現況、未來感到徬徨時，都會尋求神佛或算命指引，也有人會算生辰八字，藉此避開不利的事物。北部一名男子從小聽媽媽說他「禁止玩水」，因此決定印製布條，直接到海中潛水去破除迷信，呼籲大家要相信自己。

男子陳家田表示，媽媽一直相信算命老師的話，不斷勸導他不能下水，否則會被水沖走或發生事故，因此他決定讓媽媽別再擔心，前往屏東小琉球找潛水教練一起潛水，「打破這個烏鴉嘴算命師」。

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「我還是第一次潛水，我剛開始真的很害怕」，陳家田表示，他到海中待了1小時，下去前也是會擔心害怕，因此在一旁默念「阿彌陀佛」，潛入海底後立刻拉起寫著「媽！別再聽算命說我禁水！」的布條，在教練的協助下拍照證明並平安上岸。

▲▼命中忌水！他「海底拉布條」待1小時向媽媽喊話：別再聽算命的。（圖／陳家田授權提供）

▲▼陳家田潛水證明算命師的說法有誤。（圖／陳家田授權提供）

▲▼命中忌水！他「海底拉布條」待1小時向媽媽喊話：別再聽算命的。（圖／陳家田授權提供）

陳家田說，他印好布條就是為了跟媽媽喊話，「不然我每次要去游泳或是玩水都要躲躲藏藏，這一次直接讓我媽放心一輩子」，「就是告訴大家要相信自己！7分靠自己3分是命運」。

網友看完紛紛留言，「下水會出事，那這樣子洗澡怎麼辦」、「反正做什麼都要小心，不怕一萬就怕萬一」、「算命只是讓你注意水，多慎重一點是好的，別讓父母擔心」、「水火無情，會溺水的大多是自認會游泳熟悉水性的人」、「媽媽都是這樣的啦，千言萬語就是小心、注意安全，平安出去 平安回，天下的媽媽都是一樣的啦」。

事後，陳媽媽看到照片也被嚇到，沒想到孩子居然偷偷跑去潛水，但最後平安回來就好了。

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