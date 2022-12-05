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日本超商不准外國人用「這個」買肉包　上萬網友罵爆：根本歧視！

▲▼日本大阪一家超商門市貼出禁止外國人用「這個」一詞買肉包，引發歧視爭議。（圖／翻攝自推特／@CHANGHAENG）

▲日本大阪一家超商門市貼出禁止外國人用「這個」一詞買肉包，引發歧視爭議。（圖／翻攝自推特／@CHANGHAENG）

記者張寧倢／編譯

出國旅遊時語言不通，旅客常會記下幾句簡單的用語，再搭配比手劃腳和當地人溝通。然而，日本大阪一家連鎖便利超商卻禁止外國人買肉包時使用「這個」（これ）一詞，張貼公告明確規定外國顧客必須說「請給我肉包」。照片被PO上網後，6萬多名日本網友按讚轉發，許多人批評店家此舉根本是歧視外國人。

根據日媒「ねとらぼ」報導，大阪府一家「羅森」（LAWSON）便利超商分店在肉包蒸籠上貼出一張手寫公告，在社交媒體上掀起風波。引起爭議的公告內容寫道，「各位外國人顧客，禁止說『這個』（これ），要說『請給我肉包』。」甚至在旁邊畫了伸出食指的圖案，暗示外國人不能用手指著肉包說「我要這個」。

日本網友@CHANGHAENG在2日晚間拍照上傳推特，結果引發6萬多名網友按讚、轉發，有人留言認為「日本人可以說『給我這個』，但外國人就不能這樣說嗎？」、「如果是要給不懂日文的外國人看，不是應該用英文寫嗎？」、「只能限定買肉包嗎？」、「我去過80國以上旅遊，幾乎到哪都用『請給我這個』來溝通，看來要在大阪羅森買東西的『門檻很高』啊…」、「香菸都能編號了，包子應該也可以編號吧」。

▲▼日本一家超商門市禁止外國人說「這個」，引發歧視爭議，其他超商業者紛紛趁勢行銷。（圖／翻攝自推特）

▲其他超商業者紛紛趁勢行銷，一家7-11門市就貼出公告稱「說這個也OK」。（圖／翻攝自推特／@kennkenn123456）

店家受訪時道歉，確實因為當地經常有外國人光顧，而且各種包子外觀都很類似，只以「這個」來購買的話經常會弄錯口味，所以才貼了這張公告，「給許多人帶來不愉快，我們對此進行深切反省，現在已經撤下手寫公告。」

有趣的是，事後網友貼出其他超商趁勢「跟風行銷」的成功案例，有7-11門市在關東煮販售區貼出「看不懂的時候，說『這個、這個、這個』也OK，這個很好吃喔！」另一家全家門市更直接在包子蒸籠外貼上A到F的字母編號，還貼上一張英、中、韓3國語言的公告，方便外國人直接告知店員想買的品項編號。

▼網友貼出，某間全家門市直接幫包子類商品以英文字母做編號。（圖／翻攝自推特／@kennkenn123456）

▲▼日本一家超商門市禁止外國人說「這個」，引發歧視爭議，其他超商業者紛紛趁勢行銷。（圖／翻攝自推特）

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