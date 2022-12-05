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少女提分手私密片慘外流！驚爆多人受害　桃園警竟吃案

針對警方未查扣男生手機當證據，受害女生的父親A先生無法諒解。

▲針對警方未查扣男生手機當證據，受害女生的父親A先生無法諒解。

圖文／鏡週刊

家住桃園的投訴人A先生氣憤告訴本刊，其就讀中學的女兒與同為未成年男友的性愛影片遭散布，追查過程中，意外得知除了女兒之外，恐還有其他少女受害，但報案後警方態度消極，既未查扣男方手機，也未查訪學校相關人士，似乎想大事化小、小事化無，讓他覺得這是變相吃案。

談到案件始末，A先生告訴本刊：「今年1月，我載女兒上學途中，她突然邊哭邊跟我說，跟男朋友做了不該做的事，還被拍了影片，是同學拿給她看的。」

原來A先生女兒在去年10月，交了相差1歲的男友，不久便發生親密關係，但今年1月，女兒提出分手，男方竟然傳訊恐嚇她：「妳還有東西在我這喔！我朋友很想要，可以賣很多錢，賣出去不要後悔！」女兒才得知有性愛影片檔在其手上，還成為對方要脅她的籌碼。

▼桃園警方強調辦案積極，並已將全案移送地檢署。圖為桃園市警局。

桃園警方強調辦案積極，並已將全案移送地檢署。圖為桃園市警局。（翻攝Google Maps）

A先生告訴本刊：「我當下就知道事情大條了，因二人分屬不同學校，卻是我女兒的同學拿影片給她看，代表影片已經外流，所以當天中午接女兒下課後，我就帶著太太、女兒直接到男方的學校，請教官幫忙處理。」

男方學校教官事後告知A先生，已經跟男生談過，也在其手機看到相關影片，接著透露：「除了你的女兒之外，好像還有別人被拍。」

▼受害女生提分手，結果遭未成年男友傳訊恐嚇說要散布性愛影片。

受害女生提分手，結果遭未成年男友傳訊恐嚇說要散布性愛影片。（讀者提供）

A先生告訴本刊：「當時教官是將檔案拷貝到電腦裡，再把手機原封不動地還給男生，我本來想把全部檔案都拿去報警，但教官表示，只能提供我女兒被拍攝的部分，最後我太太跟女兒確認了其中5段影片，有拍攝到我女兒無誤，我們就將檔案拷貝，直接拿去派出所報案。」

讓A先生不滿的是相關單位處理方式跟態度，他氣憤地說：「我們報案至今10個月，但學校、性平單位、社工及警方主動關心的次數，還比不上我太太帶女兒去看身心科的頻率，什麼兒少保護網，根本是空話！」

▼案發後，A先生的女兒身心受創須經常就醫。圖為示意畫面。

案發後，A先生的女兒身心受創須經常就醫。圖為示意畫面。 （xframe圖庫）

最讓A先生覺得離譜的是桃園警方的處理方式，他說：「我做筆錄時有提到可能有其他人受害，但後來打電話詢問進度才發現，警方不僅沒去找男方學校的教官確認檔案內容，甚至連男生的手機都沒查扣、還原，後來我甚至找不到承辦員警，打電話留下聯絡方式請他回電，對方也相應不理。」直到日前在地檢署開庭，A先生才知道警方沒有進一步追查。

針對A先生的指控，桃園承辦警方表示，他們受理報案後積極偵辦，第一時間就通知涉案人及關係人到案說明，因涉案人手機內的影像均已銷毀，遂聲請搜索票，前往其家中查看電腦，但未發現相關影像，全案已依法移送桃園地檢署偵辦，為保護當事人隱私，其他案情細節不便提供。

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