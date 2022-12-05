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已婚所長涉婚外情調職！游淑慧嘆「綠能我不能」：他外遇卻升官

▲▼台北市議員游淑慧參與國民黨夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

北市中山分局長安東路派出所吳姓所長，被人檢舉與1名女子過往甚密，中山分局督察組立刻介入追查，因2人未保持正常距離，吳姓所長未能以身作則，嚴重違反風紀，督察組也先行祭出處分。對此，國民黨台北市議員游淑慧感嘆，衛福部醫福會執行長王必勝同樣也是外遇，最後卻能升官，「這種刑不上大夫的特權，也讓基層公務員心寒」。

北市中山分局長安東路派出所吳姓已婚所長，因為在7月間認識1名女子，2人接觸過往甚密，有民眾向北市中山分局檢舉，中山分局也在3日緊急做出處分。中山分局指出，吳姓所長因為涉嫌不當交往以及言行失檢，經查屬實違法警察風紀規定，立刻祭出一大過處分，且報請警察局調任非主管職務，不排除先行調任內勤。

▲▼ 中山分局17日凌晨遭調查局上門搜索。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市中山分局已婚所長與女子過往慎密遭檢舉，分局祭出1大過調離所長職務。（圖／記者邱中岳攝）

對此，游淑慧4日在臉書發文指出，「官大學問大，有關係就沒關係，連公務人員行為規範都雙標」，王必勝日前被爆不倫小15歲的林姓護理師且外遇生子，王坦言與林女曾有過長時間不適當關係，「但結果～陳時中包庇送暖，呼籲外界給他一個機會，最後還能升官、接棒指揮官。」

游淑慧狠酸，這種刑不上大夫的特權，也讓基層公務員心寒，「綠能我們都不能」。

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