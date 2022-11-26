吳思瑤控3里選票遮陳時中　游淑慧：臉書露候選人號次恐違反選罷法

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨候選人陳時中競選總部總幹事、立委吳思瑤26日在臉書指控，台北市有部分投票所刻意將市長選票「12號陳時中」的部分折、遮起來，怒批北市府技術性干擾，刻意影響投票。對此，台北市議員游淑慧開嗆，台北市選委會主委為民進黨籍藍世聰，質疑吳思瑤是否是不相信藍局長，更指控她的臉書文將候選人號次跟名字都露出，恐涉嫌違反選罷法。

吳思瑤26日在臉書發文指出，有選民回報稱台北市部分投票所刻意將市長選票「12號陳時中」的部分折、遮起來，包括內湖區寶湖里、大安區虎嘯里、北投區永和里等跨區都有這樣的情形，呼籲民眾若遇見類似情形趕緊回報給競選總部。她也質疑，這是否為技術性干擾、選務不公或刻意影響投票，目前已透過市議員向北市選委會反應，要求其立即糾正北市府。

此說法引發游淑慧質疑，「這是另類選舉奥步，任意影射是想累積相罵本？還是想刺激選民情緒？台北市選委會主委為民進黨籍藍世聰，吳思瑤這樣指控是不是不相信民進黨籍藍局長？況且，如果真要怕，我們才要怕。」游淑慧更強調，吳思瑤在臉書上把候選人號次跟名字都露出，可能已涉及違反選罷法。

針對吳思瑤的指控，台北市選舉委員會26日中午澄清，有關民眾反映投開票所故意將市長選票上特定候選人折或遮起來一事，選務作業的流程是將整張選票發給民眾，不會也沒時間刻意遮或折起。

北市選委會提及，經查民眾所提到的里，並未發現有將特定候選人故意折起來的所述狀況，如有此情形，請檢舉者告知是那個投開票所，選委會才能針對該投票所查察。