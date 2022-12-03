男友砸身家下注運彩「慘賠3分之2」　她崩潰存款全沒了：該放生？

▲世足賽進入16強，運彩買氣更熱。（示意圖／記者陳依旻攝）

網搜小組／柯沛辰報導

2022年卡達世界盃足球賽進入16強，許多民眾瘋運彩，希望藉此發一筆意外之財。不過，一名年輕女網友透露，兩人說好一起存錢，但男友把約十幾萬的全部存款拿去下注，已經賠了約三分之二，「沒看過那麼瘋的人」、「賭成這樣的男友是不是該放生？」

原PO在「Zuvio校園」大學生論壇發文表示，前幾天看到丟在桌上的彩券，發現男友已經花了十幾萬在賭球，目前已經賠了大概三分之二，難怪男友這幾天講話都很暴躁，動不動就生氣爆粗口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，男友雖不承認，但她知道對方存款大該有多少，所以很肯定男友是把幾乎全部存款拿去賭了，但明明兩人說好一起存錢，現在也有一起養貓，必須一人一半支付養貓的開支，「結果他直接把錢都拿去賭？」

原PO說，最近一堆人在賭世足，她其實也可以理解，畢竟全球風靡，加上生活需要找點刺激跟樂趣，就像過年都會玩一下刮刮樂，所以小賭怡情並沒有問題，「但到底誰會拿全部財產去賭運動彩？」

原PO表示，她很生氣地跟男友溝通，但對方絲毫不覺得自己有問題，兩人還大吵一架，「冷戰到現在，他連一點反省的態度都沒有，賭博賭成這樣的男友是不是該放生呢？」

許多網友看完紛紛留言，「快放生，這種人好可怕」、「搞不好之後還會賭你的身家和你的人喔」、「賭成這樣的一定放生，不然未來在一起，說不定就把家裡房子拿去賭掉！」

不過，也有人持不同看法，「反正就先讓對方痛過一次吧？下次也就不敢再這樣賭了」、「我男友如果這樣，我會拿我的錢給他加碼」、「如果他贏了，妳還會這樣發文譴責嗎？」掀起熱議。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完