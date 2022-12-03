耗時2年！台21望高隧道終完工　12／9起開放通車暢行新中橫

▲新中橫台21線115.54K望高隧道完工，將於9日正式通車啟用。（圖／翻攝「交通部公路總局第二區養護工程處」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

聯通南投、嘉義的觀光要道台21線望高路段（115至116K），自民國98年後歷經多次災害及搶修復建，更於107年2月6日受到花蓮地震及餘震等影響，陸續發生上邊坡坍方之災情，致該處上邊坡坍方阻斷交通，影響用路人通行甚鉅；在地方人士與用路人殷切期盼下，隧道工程歷經2年多進行，主體日前終於完成，預計12月9日正式開放通車啟用。

公路總局二區養工處於12月1日在南投縣信義鄉舉辦「台21線115.54K望高隧道」通車祈福典禮，由處長劉世桐主持，公路總局總工程司鄧文廣、副總工程司陳松堂、信義鄉長全志堅、信警義分局、玉山國家公園管理處、台大實驗林管處等單位都共襄盛舉，愉悅心情溢於言表。

養工處表示，台21線為往返南投縣日月潭及嘉義縣阿里山的重要軸線觀光道路，更是地方重要維生道路，用路安全一直是公路總局最關切的課題；本次隧道工程從109年7月動工，經費3.2億餘元，隧道長度計450公尺，路寬8公尺，隧道內配置雙車道，淨高4.9公尺。

養工處指出，信義工務段、廠商目前正進行改道作業，預計12月9日上午7時將舊省道改線至隧道內通行，屆時就能提供用路人一條暢行新中橫的舒適公路。