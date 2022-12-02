國1「4車追撞」慘況曝！貨櫃車撞破護欄衝邊坡　駕駛臉部撕裂傷

記者賴文萱／高雄報導

國道一號北上352公里楠梓路段，凌晨3點3分發生2輛貨櫃車跟2小客車追撞意外，其中一輛貨櫃車衝破護欄摔落邊坡，造成駕駛臉部撕裂傷。事故也導致該路段回堵長達10公里，後續於7點37分才完成排除，全線恢復通車。

▲▼國一「4車追撞」，貨櫃車衝破護欄摔邊坡，駕駛臉部撕裂傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

國道警指出，凌晨3點3分在國道1號北向352.2公里處發生多車追撞事故，獲報後立即調派岡山分隊巡邏車趕赴，並於3點20分抵達現場。

初步了解，陳男（82年次）駕駛貨櫃車行駛於該處外側車道時，疑未注意車前狀況，追撞前方謝男（70年次）駕駛的小客車，導致謝男的車輛肇停於外側車道上。隨後，後方余男（52年次）所駕駛的貨櫃車疑同因未注意車前狀況，追撞該車車尾，自身也因閃避失控而衝破外側護欄滑落邊坡。

▲▼國1「4車追撞」，貨櫃車衝破護欄摔邊坡，駕駛臉部撕裂傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

余男駕駛的貨櫃車在閃避過程中，同時碰撞內側車道由蔡男（72年次）所駕駛的小客車導致事故。全案造成余男1人臉部撕裂傷，所幸意識清醒，現場簡易止血處理未送醫。

這起事故在7點37分完全排除，全線恢愎通車，各造當事人酒測值均為零。