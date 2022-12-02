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青山宮爐主太燒錢！他竟走私7億大麻「幹票大的」　交易暗號全曝光

近年包括加拿大、美國多州都將大麻合法化，今年6月泰國也開放醫用大麻，員警憂心台灣將面臨國際大麻海空運走私浪潮襲擊。（示意圖／本刊繪圖組）

▲近年包括加拿大、美國多州都將大麻合法化，今年6月泰國也開放醫用大麻，員警憂心台灣將面臨國際大麻海空運走私浪潮襲擊。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全球吹起大麻合法化風潮，台灣仍將大麻列為二級毒品，法務部強調不會降級，不過環顧泰國6月將大麻從管制藥物名單中移除，而加拿大、美國部分州都開放娛樂性大麻，警方憂心未來將出現「國際大麻襲台」的景況。

警政署保三總隊11月8日宣布破獲台灣史上最大宗、價值7億元的大麻花走私案，接著15日又抓到市價破億元大麻，兩案都是從加拿大走私來台被警方攔下溯源，成功抓到幕後大老。其中，7億大麻案幕後共5人遭起訴，其中天道盟北山會陳姓角頭（36歲）驚爆，因為擔任青山宮爐主太燒錢，才會進口大麻補貼支出。

回顧7億大麻案的案情，保三總隊人員經大數據分析發現某機上盒公司進口了一批加拿大寵物鼠專用的木屑土貨櫃，由於有違常理，4月28日會同基隆關進行X光檢查，搜出了重達456.303公斤之大麻花，換算市價高達7億元。警方緊盯收貨人，層層向上溯源，追查到天道盟北山會陳姓角頭、北聯幫陳姓大哥以及竹聯幫禮堂成員等人。

本刊調查，大麻花走私主要推手北山會陳姓角頭負責與加拿大大麻出貨人以通訊軟體「FACE TIME」聯繫，找大麻小農訂貨契作。北山會長期在士林、北投一帶活動，電影《角頭2》拍攝一幕泡茶的場景，就是商借北山會的堂口，巧的是，電影中的「泡茶談事」場景同樣出現在這起7億元大麻案中。

陳姓角頭和集團成員約在該處商討大麻走私，起因竟是因為北山會拿下了青山宮爐主之位。青山宮爐主是近年黑幫角力爭奪的目標，將之視為實力象徵，更將青山宮繞境視為另類「武力展演」，但因要排場要人場，全都很燒錢，北山會為了應付青山宮各項花費支出才決下定「幹票大的」，聯手其他2幫派進口大麻花「賣藥」賺錢。

幹下史上最大宗7億元大麻花走私案，主嫌北山會陳姓角頭自白，因為幫派大哥選上青山宮爐主太燒錢，才走私毒品補貼。（圖／民眾提供）

▲幹下史上最大宗7億元大麻花走私案，主嫌北山會陳姓角頭自白，因為幫派大哥選上青山宮爐主太燒錢，才走私毒品補貼。

警方一連在11月發布兩則破獲大麻走私，一案市價高達7億元，一案市價1億元，都在基隆關查獲，據了解，由於疫情導致旅客銳減，販毒集團難以旅客夾帶走私，故多用貨櫃海運闖關，而1個貨櫃長40呎或45呎，連帶使夾藏毒品數量正成長，加上基隆關是海運抵台首站，保三總隊遂經過大數據分析艙單，抓出問題貨櫃進行攔檢。

雖然緝毒有成，但資深員警們仍憂心忡忡，有鑑於國際間大麻合法化蔚為風潮，加拿大和美國加州都已開放娛樂性和醫藥大麻使用，增加大麻取得方便性，而泰國今年6月開始將大麻從管制藥物中移除，允許民眾在家透過App向政府註冊後，可以「不限數量種植大麻」，比起加拿大，泰國離台灣更近，未來一波「國際大麻襲台」勢不可擋，警官預估未來走私進口的重量、次數應該都會創新高。

據了解，警方查獲大麻走私數量可能不到總數的百分之5，反推回去市面流通量相當驚人，目前黑市上大麻以10克為1單位，1克市價約1300到1800元，一般來說小藥頭手裡至少有100到500克流通，中盤商則是以公斤來論。

保三總隊藉大數據分析海運艙單，發現某機上盒業者進了整貨櫃寵物鼠專用木料土，一查之下起出夾藏的456公斤大麻花。（圖／警政署保三總隊提供）

▲保三總隊藉大數據分析海運艙單，發現某機上盒業者進了整貨櫃寵物鼠專用木料土，一查之下起出夾藏的456公斤大麻花。

他們多在通訊軟體telegram上成立私人「大麻社團」，人數控制在200人左右，藥頭會在上面以「一片綠色葉子」圖片暗示手上有貨，買家再拉框跟藥頭一對一私聊，通常買家會以10克一單位的數字「10」為暗號，賣家只回價格「15000」，一來一往都用數字設下斷點，藉此躲避警方查緝，如雙方同意後就進行「死轉手」、「埋包」。

所謂「死轉手」、「埋包交易」即是以不見面方式交易毒品，藥頭或買家會選擇公園或街邊，沒有監視器之處將毒品偽裝為垃圾或雜物裝塞在某處，接著以telegram加密對話閱後即焚功能，拍照給買家顯示地點，由對方取走，過程中互不碰面，大大增加警方查緝的困難。

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