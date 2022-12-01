習近平與歐洲理事會主席會談　米歇爾：歐盟堅持一中政策

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）12月1日早上與中國國家主席習近平會談。據《央視》報導，習近平指出，歐洲是中國快速發展的重要夥伴，也是受益者，中方將推動中歐全面戰略夥伴關係行穩致遠。報導還引述米歇爾的話稱，歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。

習近平指出，中歐是維護世界和平的兩大力量、促進共同發展的兩大市場、推動人類進步的兩大文明。中歐關係保持向前向上勢頭，堅持互利共贏，符合中歐和國際社會的共同利益。國際形勢越動盪，全球挑戰越突出，中歐關係的世界意義就越凸顯。

習近平說，「江澤民同志昨天因病搶救無效在上海逝世。江澤民同志擔任中國國家領導人期間，高度重視和關心中歐關係發展，曾多次訪問歐洲國家，同歐盟和歐洲國家領導人保持密切交往，推動建立了中國-歐盟領導人會晤機制，促進了雙方各領域對話合作。我們將繼承他的遺志，繼續鞏固發展好中歐關係。中方將繼續從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，願同歐方加強戰略溝通協調，推動中歐全面戰略夥伴關係行穩致遠。」

他說，雙方要加強宏觀經濟政策協調，加強市場、資本、技術優勢互補，共同打造數位經濟、綠色環保、新能源、人工智慧等新增長引擎，共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，共同反對搞「脫鈎斷鏈」、保護主義，共同反對把經貿科技交流政治化武器化。

習近平強調，要妥善管控分歧。中歐歷史文化、發展水平、意識形態存在差異，雙方在一些問題上看法不同很正常，應該以建設性態度保持溝通協商，關鍵是尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。

他說，中方將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供公平、透明的營商環境。

報導還稱，米歇爾表示，歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。歐盟願做中方可靠、可預期的合作夥伴。歐方願意同中方辦好下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作，更好共同應對能源危機、氣候變化、公共衛生等全球性挑戰。歐方願同中方繼續推進歐中投資協定的進程，增強供應鏈穩定互信，深化歐中各領域互利合作。