保險員慘了！收錢「忘投保」　偽造收據、保單給客戶下場曝

▲葉姓保險業務人員，向陳姓客戶收取個人意外險及汽車保險費後，因客戶資料不完整，竟遲遲忘記辦理投保，將保險款項全吞甚至還製作假收據。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名葉姓保險業務人員向陳姓保戶收取個人意外保險費及汽車保險費，卻未辦理投保，10個月後，陳姓保戶因工作需要3年內投保紀錄，葉男才驚覺未替保戶辦理投保，隨後在家將陳上一年度的繳費紀錄更改並列印，陳經查詢發現根本沒有投保紀錄，憤而報警提告。士林地檢署偵結，依侵占等罪將葉男提起公訴。

起訴指出，葉男為某知名金控旗下子公司擔任通訊處保險業務人員，他2020年7月14日向陳姓客戶收取投保個人意外險保險費7262元，隔年3月27日收取2萬5741元汽車保險費，但陳姓客戶車籍資料不完整，葉男遲遲未辦理投保。

今年2月，陳姓客戶因工作需要3年內個人意外險投保紀錄，致電向葉男索取，葉男才猛然想起自己未替陳辦理投保，但他不敢坦承，更決定將保險費占為己有，異想天開在住家使用電腦，將陳上一年度的汽車保險費繳費收據、個人意外險繳費收據、投保年度及投保期間欄位更改並列印，偽造假的產險保單跟繳費單交給陳。

陳後來向該人壽公司查詢，發現根本沒有2021年的投保相關紀錄，決定報警處理。

警詢、偵查時，葉男坦承自己侵占保險費及偽造假保單等，檢方根據陳的轉帳紀錄、產險保單等，依業務侵占及偽造文書等罪將他提起公訴，犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。