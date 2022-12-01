聯合安理會為江澤民默哀1分鐘　古特雷斯：永不忘他個人熱情和開放

▲ 聯合國安理會默哀。（圖／翻攝 聯合國新聞中心微博）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨11月30日於上海病逝，享耆壽96歲。聯合國安理會昨天舉行就不擴散問題舉行會議。會議開始前，全體代表起立，為當天逝世的江澤民默哀一分鐘。

聯合國秘書長也發表聲明，對中華人民共和國前主席江澤民逝世深表悲痛。古特雷斯表示，江澤民是國際參與的堅定倡導者。在他的任期內，經濟取得了長足的進步，中國成功加入了世界貿易組織。

▲1995年10月24日，江澤民在聯合國成立五十週年特別紀念會議上發表講話 。（圖／翻攝 聯合國微博）

他指出，1995年，在江澤民的領導下，中國主辦了具有里程碑意義的第四屆世界婦女大會。2000年9月，他參加了在紐約舉行的聯合國千年首腦會議。



古特雷斯秘書長在聲明中說，「我永遠不會忘記江澤民個人的熱情和開放，以及我作為葡萄牙總理時與他的出色合作，以確保澳門主權順利移交給中國。」



古特雷斯代表聯合國，向江澤民的家人以及中華人民共和國政府和人民表示誠摯的慰問。

該聲明也在微博隨附江澤民過去參與聯合國會議等相關照片。分別是：1995年10月24日，江澤民在聯合國成立五十週年特別紀念會議上發表講話；1998年4月2日，江澤民與到訪的時任聯合國秘書長安南合影；2000年9月7日，江澤民出席在聯合國千年首腦會議期間舉行的安理會首腦會議。

▼ 2000年9月7日，江澤民出席在聯合國千年首腦會議期間舉行的安理會首腦會議。（／翻攝 聯合國微博）

▼1998年4月2日，江澤民與到訪的時任聯合國秘書長安南合影。（圖／翻攝聯合國微博）

▲2022.11.30 大陸官媒於16時34分發布江澤民過世消息 。（圖／翻攝 央視）

據陸官媒《新華社》11月30日報導，中共前領導人江澤民因罹患白血病合併多重器官衰竭，經搶救無效，已於30日12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。

大陸三大官媒統一於16時34分《告全黨全軍全國各族人民書》。通報指出，「中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會，極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告，我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」