　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

聯合安理會為江澤民默哀1分鐘　古特雷斯：永不忘他個人熱情和開放

▲▼ 聯合國安理會默哀、、、圖一：1995年10月24日，江澤民在聯合國成立五十週年特別紀念會議上發表講話（站著）圖二：1998年4月2日，江澤民與到訪的時任聯合國秘書長安南合影（兩人合影）圖三：2000年9月7日，江澤民出席在聯合國千年首腦會議期間舉行的安理會首腦會議（坐著） 。（圖／翻攝 聯合國安理會、聯合國微博）

▲ 聯合國安理會默哀。（圖／翻攝 聯合國新聞中心微博）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨11月30日於上海病逝，享耆壽96歲。聯合國安理會昨天舉行就不擴散問題舉行會議。會議開始前，全體代表起立，為當天逝世的江澤民默哀一分鐘。

聯合國秘書長也發表聲明，對中華人民共和國前主席江澤民逝世深表悲痛。古特雷斯表示，江澤民是國際參與的堅定倡導者。在他的任期內，經濟取得了長足的進步，中國成功加入了世界貿易組織。

▲▼ 聯合國安理會默哀、、、圖一：1995年10月24日，江澤民在聯合國成立五十週年特別紀念會議上發表講話（站著）圖二：1998年4月2日，江澤民與到訪的時任聯合國秘書長安南合影（兩人合影）圖三：2000年9月7日，江澤民出席在聯合國千年首腦會議期間舉行的安理會首腦會議（坐著） 。（圖／翻攝 聯合國安理會、聯合國微博）

▲1995年10月24日，江澤民在聯合國成立五十週年特別紀念會議上發表講話 。（圖／翻攝 聯合國微博）

他指出，1995年，在江澤民的領導下，中國主辦了具有里程碑意義的第四屆世界婦女大會。2000年9月，他參加了在紐約舉行的聯合國千年首腦會議。

古特雷斯秘書長在聲明中說，「我永遠不會忘記江澤民個人的熱情和開放，以及我作為葡萄牙總理時與他的出色合作，以確保澳門主權順利移交給中國。」

古特雷斯代表聯合國，向江澤民的家人以及中華人民共和國政府和人民表示誠摯的慰問。

該聲明也在微博隨附江澤民過去參與聯合國會議等相關照片。分別是：1995年10月24日，江澤民在聯合國成立五十週年特別紀念會議上發表講話；1998年4月2日，江澤民與到訪的時任聯合國秘書長安南合影；2000年9月7日，江澤民出席在聯合國千年首腦會議期間舉行的安理會首腦會議。

▼ 2000年9月7日，江澤民出席在聯合國千年首腦會議期間舉行的安理會首腦會議。（／翻攝 聯合國微博）

▲▼ 聯合國安理會默哀、、、圖一：1995年10月24日，江澤民在聯合國成立五十週年特別紀念會議上發表講話（站著）圖二：1998年4月2日，江澤民與到訪的時任聯合國秘書長安南合影（兩人合影）圖三：2000年9月7日，江澤民出席在聯合國千年首腦會議期間舉行的安理會首腦會議（坐著） 。（圖／翻攝 聯合國安理會、聯合國微博）

▼1998年4月2日，江澤民與到訪的時任聯合國秘書長安南合影。（圖／翻攝聯合國微博）

▲▼ 聯合國安理會默哀、、、圖一：1995年10月24日，江澤民在聯合國成立五十週年特別紀念會議上發表講話（站著）圖二：1998年4月2日，江澤民與到訪的時任聯合國秘書長安南合影（兩人合影）圖三：2000年9月7日，江澤民出席在聯合國千年首腦會議期間舉行的安理會首腦會議（坐著） 。（圖／翻攝 聯合國安理會、聯合國微博）

▲▼2022.11.30江澤民今下午四點半過世消息發布後，央視主播從五點開始立刻換上黑色系衣服 。（圖／翻攝 央視）

▲2022.11.30 大陸官媒於16時34分發布江澤民過世消息 。（圖／翻攝 央視）

據陸官媒《新華社》11月30日報導，中共前領導人江澤民因罹患白血病合併多重器官衰竭，經搶救無效，已於30日12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。

大陸三大官媒統一於16時34分《告全黨全軍全國各族人民書》。通報指出，「中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會，極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告，我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

ET快訊
彰化彩券行開1.3億大樂透頭獎　老闆猜是「她」
登山客迷路驚見「黑乾屍」吊樹上！死者身分曝
上海24地區「宣布解封」！
泫雅、Dawn分手！最後合體在台灣　嘟嘴熱吻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

錄音檔曝！陰性淪關方艙　18歲女生崩潰吼：憑什麼把我們拉過來

聯合安理會為江澤民默哀1分鐘　古特雷斯：永不忘他個人熱情和開放

濾水器公司管線裝反！嬰兒整年喝「重金屬廢水」泡奶粉　爸爸氣炸

哀悼江澤民！央視主播領帶立刻藍變黑　陸多款APP自動轉黑白

快訊／習近平首發聲　哀悼江澤民：偉大的無產階級革命家

上海24地區「宣布解封」！防疫小組緊急通知：12月1日解除管控

江澤民病逝　8月才慶祝「96歲生日」照片曝光！習近平還送花籃

女高中生拿外送遭退學！校方被罵爆「緊急改處分」：回來上課

江澤民過世！北京立刻降半旗　直擊人民大會堂五星輔旗全撤下

快訊／廣州突宣布「解除所有臨時封控區」！

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

爸累壞在廚房獨自睡著　貼心女兒脫外套披背上

錄音檔曝！陰性淪關方艙　18歲女生崩潰吼：憑什麼把我們拉過來

聯合安理會為江澤民默哀1分鐘　古特雷斯：永不忘他個人熱情和開放

濾水器公司管線裝反！嬰兒整年喝「重金屬廢水」泡奶粉　爸爸氣炸

哀悼江澤民！央視主播領帶立刻藍變黑　陸多款APP自動轉黑白

快訊／習近平首發聲　哀悼江澤民：偉大的無產階級革命家

上海24地區「宣布解封」！防疫小組緊急通知：12月1日解除管控

江澤民病逝　8月才慶祝「96歲生日」照片曝光！習近平還送花籃

女高中生拿外送遭退學！校方被罵爆「緊急改處分」：回來上課

江澤民過世！北京立刻降半旗　直擊人民大會堂五星輔旗全撤下

快訊／廣州突宣布「解除所有臨時封控區」！

航運巨頭馬士基：中國需求迅速反彈　台韓亞洲航線有理由樂觀

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制懶人包　4縣市路口違規抓更嚴

戶外口罩令今解除！年前恐有新一波疫情　專家籲「雙軌防疫」

接班裴洛西　傑福瑞斯將成美國會首位非裔黨團領袖

梅西、萊萬夢幻攜手晉級！　阿根廷16強賽對澳洲

白紙運動後中共揚言堅決打擊　布林肯批軟弱表現

錄音檔曝！陰性淪關方艙　18歲女生崩潰吼：憑什麼把我們拉過來

Fed鮑爾演說放鴿　稱可能最快於12月放緩升息腳步

聯合安理會為江澤民默哀1分鐘　古特雷斯：永不忘他個人熱情和開放

快訊／墨西哥2比1勝沙烏地無用　兩隊都出局只能祝福波蘭

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大陸熱門新聞

女高中生拿外送遭退學！校方被罵爆急改處分

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

上海24區「宣布解封」！防疫小組緊急通知

央視哀悼江澤民　主播領帶藍變黑

快訊／廣州突宣布「解除所有臨時封控區」！

濾水器公司管線裝反！嬰兒喝重金屬廢水整年

即／習近平首發聲　哀悼江澤民：偉大的無產階級革命家

26萬重機合法停停車格惹阿嬤不爽推倒！維修費噴近7萬

快訊／大陸前領導人江澤民病逝　享耆壽96歲！

民眾連夜逃出廣州　擠爆國道、露宿車站畫面曝

江澤民病逝　8月才慶祝96歲生日

陸「白紙運動」顯示民心鬆動？

直擊！北京人民大會堂立刻降半旗

江澤民曾嗆女記者　還狂撂英文

更多熱門

相關新聞

即／江澤民過世　普丁首發聲！

即／江澤民過世　普丁首發聲！

大陸前領導人、中共前總書記江澤民11月30日病逝，享耆壽96歲。對此，俄羅斯總統普丁表示哀悼，他將江澤民這樣一位具有權威的政治家與傑出人物「永遠銘記在心」。克林姆林宮指稱，普丁已致電給中國國家主席習近平表達慰問。

央視哀悼江澤民　主播領帶藍變黑

央視哀悼江澤民　主播領帶藍變黑

江澤民病逝　8月才慶祝96歲生日

江澤民病逝　8月才慶祝96歲生日

江澤民逝世　陸委會：任內釀成台海危機

江澤民逝世　陸委會：任內釀成台海危機

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

關鍵字：

江澤民聯合國

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

泫雅、Dawn曾說過：分手也不會刪合照！　原因逼哭粉絲

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

彰化彩券行開1.3億大樂透頭獎　老闆猜是「她」

汪小菲刪大S離婚協議條件「害到自己」

身分證「0123」中2碼鮑魚干貝吃到飽

再發振興券？　蘇貞昌回應了

「一生不缺錢」星座Top 3

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

即／江澤民過世　普丁首發聲！

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面