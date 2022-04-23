百貨「水果第一排」都是進口！他返鄉成立品牌：跟世界一較高下

▲返鄉青年潘彥升（中）認為台灣水果有競爭力，回到農村家鄉，與家人一起成立農產品牌「挽菓子」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／屏東報導

百貨超市「第一排」最醒目的貨架上，常常都是昂貴的進口水果，國產水果反而常位居次位。返鄉青年潘彥升提到，當初在念大學時，逛某百貨看見了爸爸種的水果，可是販售價格是父親收入的6倍，讓他震驚許久，這也促成他後續決心回到農村，成立農產品牌，認為台灣的水果品質「絕對能跟世界水果一較高下」。

潘彥升畢業自東吳大學，唸的是跟農產無關的中國文學系和政治學系，從小也不擅長農事，在父母期望下到城市求學，原本長輩也希望他能找個體面的工作，離農村、農事越遠越好，「但顯然的，我令父母失望了，我最後又回到農村。」

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▲潘彥升分享品牌創立故事。（圖／潘彥升提供）



他回想自己剛上台北時，除了發現花花綠綠的城市什麼都有，也在百貨公司的超市發現了父親辛苦種植的水果，卻有種「既熟悉又充滿陌生」的震撼。熟悉的是高品質、果相、果色，但陌生的是「連種植者也買不起的價錢」，比他父親的收入高出6倍之多。

「我直接看傻了，久久不能理解」，也從那時後開始不斷探索，常常出沒在台北任何一個賣水果的地方，直到大四跟家人提出想回家做品牌的想法，取名為「挽菓子」，用台語讀更順口，因為他想到父親認真工作時的模樣，是一顆一顆仔細挑選、剪下收妥的「挽」，而不是直接拔下、用力剉，「就像挽面和挽仙桃，肯定是用挽的」。

大學畢業的那年暑假，他從屏東背著一個日本進口的水果禮盒上台北，到一家專門包裝糕餅、甜點禮盒的公司，說要做水果禮盒，甚至要做得比日本的還要好；對方本來以為他在開玩笑，不過看見他的堅定，他也成了那家公司的第一個水果禮盒客戶。

▲▼潘彥升回到農村家鄉，與家人一起成立農產品牌，也製作水果禮盒。（圖／記者林育綾攝）

潘彥升說，我們台灣貴為「水果王國」，卻總是將國產水果定位在「新鮮、便宜、好吃」的印象，但是到百貨看，水果櫃位上最好的位置，都是日本或進口水果，可是他認為台灣的水果也能夠走向精緻，這成了他想努力的方向，「我們的水果，可以跟其他世界水果一較高下！」

「挽菓子」的英文名字Regetseed，是他自己拼出來的字，象徵農產年年收穫生生不息；而LOGO圖像方面，樹上有果，手往果伸，用指腹小心摘下那豐美的果實，也代表追尋明日豐碩華美的果實。

如今畢業返鄉3年的他說，在以前不曾想過自己會有一個農產品牌，目前挽菓子除了在台灣以宅配方式販售禮盒，也外銷至香港，受到許多消費者喜愛。

▲潘彥升如今跟家人一同經營農產品牌，也認為台灣的水果絕對能和世界一較高下。（圖／記者林育綾攝）



他也分享，水果的品質、品種、品味三環節缺一不可，其中品質並非靠著事後揀選，而是要靠流程設計、生產管理來維持，但做好這些田間栽培管理，他認為是拿到70分，若要拿到剩下的30分，不能只單靠農民的努力，還要靠「品種」的選育與適種。

他比喻，農業也有「台積電」，而他們的台積電就是高雄區農業改良場，研發的品種都是經由雜交授粉後的數萬株小苗，逐一選育汰選而來，研發出適種且具市場潛力的品種至少要花10年，目前挽菓子的2支主力品種都出自於此。他的父親潘連進分別在2013年、2018年向高雄區農業改良場取得技術轉移，包括非專屬授權「芒果高雄4號－蜜雪」、專屬授權「番石榴高雄2號－珍翠」，都是優良的品種。

▲挽菓子取得專屬種苗，栽種出「珍翠番石榴」。（圖／台灣好基金會提供）

▲在種植上，也研發出能夠減少大量棄置及衍生碳足跡的方式栽種。（圖／記者林育綾攝）

此外在種植上，也研發出能夠減少大量棄置及衍生碳足跡的方式，例如經過曝曬等處理的介質土，可以重複使用；此外以水草植料作為肥料，除了自行購買，也會跟鄰近的多家蘭花業者索取棄置的蘭花，去除蘭花後的水草植料經洗淨處理後，就能「變廢為寶」，「讓你的廢料成為我的肥料，除了更經濟，還能減少來源國對山區野地水草的採集」。

▲潘彥升（中）與家人。（圖／記者林育綾攝）