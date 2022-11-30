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她捐50萬鋼琴再認百張門票　促成鋼琴王子陳冠宇嘉義演出

▲▼ 她捐50萬鋼琴再認百張門票　促成鋼琴王子陳冠宇嘉義演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 全一水電公司董娘熊千綺(左6)捐50萬鋼琴再認百張門票　促成鋼琴王子陳冠宇嘉義演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鋼琴家陳冠宇「絕對貝多芬，系列6 - 陳冠宇2022鋼琴獨奏會」將於12月4日（星期日）於嘉義市文化局音樂廳登場。嘉義市大同國小舉辦演出前記者會，嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長出席並邀請樂迷朋友們屆時前往聆聽。

▲▼ 她捐50萬鋼琴再認百張門票　促成鋼琴王子陳冠宇嘉義演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳淑慧表示，多年來市府團隊竭力深耕藝文發展，鼓勵學校扎根藝術教育、更引導學生隨時用心去感受，處處實踐美學素養。此次更感謝鋼琴家陳冠宇、全一水電工程有限公司負責人林怡華及熊千綺賢伉儷及社會各界對嘉義市藝文活動的支持與努力，期盼此次鋼琴獨奏會，讓全臺灣看見嘉義市，也藉由大家對音樂的熱愛，打造屬於我們的城市美學及文化。透過小城市，大創新！教育+1，讓幸福嘉義持續前進。

鋼琴家陳冠宇表示，他在2020年貝多芬誕生250周年時，發願以8個系列來完成彈奏貝多芬奏鳴曲來向樂聖致敬。雖然2020年是台灣疫情嚴峻的開端，獨奏會演出充滿挑戰；但嘉義市藝文支持人士排除萬難，讓他在大同國小開啟第一系列的獨奏會，心中充滿感動。如今「絕對貝多芬」來到第6系列，他再次回到嘉義市，帶著感恩的心情來回饋樂迷。

▲▼ 她捐50萬鋼琴再認百張門票　促成鋼琴王子陳冠宇嘉義演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長林立生表示，大同國小積極推動國際教育與雙語教學，培養學子國際視野、同時在地深耕音樂教育，以各式活動讓學生展現豐富多元才華，不間斷的厚植及培養孩子們軟實力，促使學生找到學習的成就感。

全一水電工程有限公司負責人林怡華及熊千綺賢伉儷更於記者會上加碼100張演奏會門票，免費提供給嘉義市國中小的音樂班同學索取，大力支持嘉義市教育藝文活動的發展，期待讓嘉義市藝文的種子發芽成長茁壯，讓嘉義市成為幸福城市。

大同國小校長盧淑娟也感謝各界對學校音樂教育的支持，大同國小活動中心有架價值50萬元的演奏型平台鋼琴，是人稱「熊阿姨」的全一水電公司董娘熊千綺所捐贈。此外，也十分榮幸陳冠宇獨奏會的記者會在大同國小舉辦，因為這台琴當初在捐贈儀式中，也是邀請鋼琴家陳冠宇來開琴的。

這次大同國小師生英語行動劇配合感恩節呈現英語教學學習成果，由六年級學生李品心及趙沛雅，演出帶著駐校外師參觀活動中心，以外師發現這台嶄新平台鋼琴為楔子，讓學生說明鋼琴的由來，並藉由當天適逢美國感恩節，學生感謝熊阿姨贈琴與陳冠宇老師帶來好聽的貝多芬樂曲，加以宣傳獨奏會的訊息。為此，校方還特別租借英式髮型和服裝，讓6年3班扮演貝多芬的張維晏小朋友看起來更有氣勢。

這次陳冠宇的「絕對貝多芬系列6鋼琴獨奏會」是第三次在嘉義市舉辦，前兩次分別是在2020年5月17日在大同國小禮堂舉辦的系列1；及在2021年4月24日於文化局音樂廳辦理的系列3。鋼琴家陳冠宇在系列6鋼琴獨奏會中將演奏的五首鋼琴奏鳴曲均為貝多芬早期與中期之創作，讓與會貴賓陶醉在悠揚的鋼琴聲中。

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