▲一起開趴！台中首屆野餐日12/11登場，盧秀燕邀市民大玩Dress Code。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中第一屆「市民野餐日」將於12月11日上午在中央公園舉行，首波報名，送千組野餐墊，立即秒殺。市長盧秀燕今（30日）宣布12月3日上午8點起，開放第二波報名，再送300組野餐墊。活動估計可吸引上萬人參與，盧秀燕也公布當日Dress Code，邀請大家當天穿白色服裝，共享野餐樂趣。

盧秀燕表示，這是台中首屆野餐日，預估有上萬人參與，呼籲市民發揮公德心與良善素質，活動後將現場垃圾打包帶走；也預期會有相當多民眾踴躍參加，請市民朋友們保持快樂的野餐心情，避免為小事起爭執。

建設局指出，野餐日活動在中央公園規劃4區野餐空間供民眾休憩，同時邀約石虎家族及建設局吉祥布偶燙平小英雄，於活動現場與民眾同樂；活動現場每區均提供音樂，且有故事媽媽帶領導讀的「兒童好讀區」，設置多種童書，還有行動圖書車，民眾可現場借書。

此外，建設局也打造「親子互動遊戲區」，邀請團康哥哥、姐姐帶領小朋友一齊遊戲，讓家長可以享受輕音樂表演，在孩子們愉快的嬉鬧中，舒緩疲憊的身心靈，打造城市幸福感，另市府規劃，附近有可停放約2000輛車子的停車場，但仍呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。