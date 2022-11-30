「足控男」掐斃馬國女大生　下午4點公開審理接押庭

▲馬來西亞籍蔡姓女大生遭陳柏諺（紅圈處）徒手掐斃，士院預計30日下午4時許開羈押庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

陳柏諺狠心勒斃認識僅5天馬來西亞籍蔡姓女大生，他向檢警稱「因女方不還9萬9999元的自創品牌贊助金」才以玩偶遮眼手掐斃，士檢29日依殺人罪將他起訴，今將在押的陳嫌移審士院，法院稍早抽籤分案後，由審判長陳明偉、受命法官劉正祥及陪席法官鍾晴組合議庭審理，預計下午4點採公開審理接押庭。

陳嫌在押第44天，檢方昨（29日）依殺人罪將他起訴，今（30日）上午法警從看守所將他提訊到士林法院。身高約170公分的他已將原本左旁分油頭剃掉變平頭，看起來疑有M型禿，穿著灰色長袖、深藍色長褲，下囚車後毫無表情從人犯通道進入法院候審室。

檢方將偵查卷宗及證物送交法院後，隨即抽籤分案，由審判長陳明偉、受命法官劉正祥及陪席法官鍾晴組合議庭審理，但因受命法官確診請假，將由審判長代開。陳柏諺律師因需閱覽卷證，將預計下午4時許開接押庭，合議庭將評議決定是否延押，該命案引發台灣、馬來西亞各界關注，但本案仍以「重訴字」分案，非「矚訴字」。

起訴書內容指出，陳柏諺（30歲）9月曾以手機搜尋過「殺女友為度她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂…號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字後，逐漸萌生殺人的想法，走向無可挽回「成魔之路」。

同年9月21日他陸續赴藥局購買大量止痛藥物，10月3日以IG私訊4月29日才認識的24歲蔡女，並主動約蔡女於10月7日見面，隨後開始出入蔡女位在士林租屋處。

▼24歲蔡姓女大生遭陳柏諺勒斃。（圖／翻攝自當事人IG）

10月12日下午5時許，陳嫌再次到蔡女租屋處，並在13日凌晨2時許，以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為蔡女自創品牌「贊助金」，不料隔日上午10時、11時許左右，他反悔便要求蔡女還全額遭拒後，突大發雷霆徒手掐扼住蔡女頸部，同時以玩偶抱枕遮掩眼睛，過程中他察覺蔡女已因頸部遭掐無法說話，卻未鬆手，導致蔡女窒息身亡，隨後他則立刻逃回鶯歌租屋處。

蔡女閨蜜證詞說，蔡女不喜歡陳男是「足控」，還在考慮是否答應交往，推翻陳嫌一連串謊言；檢方考量陳嫌曾對警方表示「我殺人了」，又改稱只想「嚇嚇她」才失手，前後供詞不一，依殺人罪起訴，建請法院考量他的自首並非出於真心悔悟，造成蔡女家屬一生無法彌補的巨大傷痛，從重量刑。