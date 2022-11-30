高嘉瑜「抓戰犯」　議會老同事不忍了：你應該離開民進黨

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選舉結束，民進黨立委高嘉瑜將綠營大敗結果歸咎於「側翼網軍在選前到處出征別人」，再度引來關注。對此，過去與高嘉瑜為台北市議會同事的民進黨議員李建昌直言，想紅不應該傷害自己的黨，站在支持者的痛，創造自己的政治聲量，並稱「如果能夠的話妳應該離開民進黨。」

李建昌先是在《鄭知道了》表示，如果大家都要扮像高嘉瑜這種角色，老實說他當民意代表20幾年，在選後發一篇臉書，「我也不是沒有寫作能力」，想要紅的話出來講話，很多新聞會追他，但在政壇走了20幾年，看了很多人來來去去，靠這種方法紅不會超過10年。

李建昌認為，高嘉瑜把民進黨支持者的痛，割給別人看，然後站在講良心話的一方，但要講大家都會講，可是是會選在密室裡跟其他朋友好好聊，講出來反而是站在支持者的痛上面。

李建昌也說，不知道高嘉瑜在這個選區會不會再選上立委，她的對手可能有無黨籍競選台北市長失利的黃珊珊，還有國民黨的人，這樣誰會當選？所以奉勸高嘉瑜不要貪圖一時之快，傷害自己的黨，紅但要紅的讓人留戀，不要連自己的同志看到都不屑一顧。

李建昌接受《民視新聞》訪問時更喊出重話，認為高嘉瑜是民進黨栽培出來的，如果每個人都這樣不同一條心，那民進黨就會潰散，「我建議高嘉瑜委員妳如果能夠的話應該離開民進黨。」