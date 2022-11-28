車騎一半差點斷頭！「1根纜線」害整台車噴飛　恐怖勒痕曝光

▲泰國男子頸部受傷。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷一名男子15日凌晨與友人騎車外出，沒想到卻因一根垂落在道路上的纜線發生事故，整輛機車噴飛，坐在機車後座的他也被摔了出去。依據男子公開的照片，他的頸部傷勢嚴重，勒痕相當明顯，直言當時騎車速度若更快一些，搞不好真的會斷頭。

Thaiger報導，這名男子與同行友人當時都沒有發現纜線垂落，怎知事故突然發生，緊接著男子頸部被纜線嚴重劃傷，當場痛到在地上打滾。當時目擊這一刻的民眾趕緊上前，把受傷的男子移至旁邊。

男子事後把現場照片與身上的傷勢全都拍照上傳臉書，提問這狀況到底該由誰來扛責處理。依據照片，男子頸部出現明顯傷痕，讓他直呼若車速再快一些，搞不好真的會被斷頭，但他並未提及同行友人是否在這起事故中受傷。他事後說明，這條纜線已被移開，但建議其他用路人還是要小心。

報導指出，類似狀況並非首次發生，就在4年前，泰國東北部坤敬府一名女騎車外出時，因一條垂落的纜線遭斷頭喪命。