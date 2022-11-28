　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

免擔心碩士論文造假買學歷　中正企管在職MBA軟性課程免筆試招生

▲▼中正企管在職MBA 免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中正企管在職MBA免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

這次選舉最熱門的議題之一，聚焦在各個參政人選陷入碩博士學位論文抄襲，甚至有人也開始質疑目前碩士在職教育學位的浮濫性，更戲稱當前台灣的EMBA教育已經淪為大學開辦給企業人士的高級救國團。

▲▼中正企管在職MBA 免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義中正大學企管系碩士在職專班的執行長鄭祥麟教授提到，在台灣人重視人情與人脈的脈絡下，既然不能要求企業人士好好念書，又怎麼要求它們願意花時間好好寫學位論文呢?目前台灣EMBA教育就從其原意「Executive Master of Business Administration 經理人企業管理碩士」，變成 「Everybody Make Busy Acquaintance大家來快速交個朋友」的地方了。

他表示，隨便搜尋EMBA關鍵字的臉書粉絲，讀者們會發現各大公立私立EMBA的活動之豐富令人乍舌，從攀高峰游大海、騎鐵馬環全島、全球觀光參訪、系友餐會交流，但鮮少看到這些企業主管在互相切磋學問來討論經營學問知識的交流。這種把高階教育視為業界人士喝酒交朋友喬事情場所的獨特現象，在台灣的在職碩士企管教育界中卻並非少見，但在企管MBA教育應該給在職人士最友善與輕鬆的安排，同時也要兼顧學員們課餘時間的交宜活動時間，但更重要的是同時專注EMBA教育的本質-透過有系統的課程設計來訓練及培養中高階主管解決問題的決策能力。」

鄭祥麟表示，本系仍然堅持授予在職進修學員們正統MBA學位而非在職進修EMBA學位的理由之一，就是希望學員們一邊學習一邊交朋友。因為社交活動有太多替代性的社團可以取代其功能，但在職經理人重返校園就該把握機會好好練腦。企業人士增加業界同學跨界人脈當然是必須的，但往更高主管層級的學員，除了需要專業與人脈，更需要與時俱進的管理知識與決策能力。

輿論討論在職教育是否有寫學位論文的必要性，其實是曲解此一問題的本質。在美國的EMBA在職管理教育是不要求在職學生們寫論文的，但是卻非常重視學員們對於每門課的高度參與與討論。當然所謂的重視上課，並不是要求這些經理人來學校背課文寫作業，而是透過大量的個案討論與學術知識的交流與應用達到精進這些經理人員思考決策模式的能力。

▲▼中正企管在職MBA 免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

中正大學企管系在職MBA的全方位領導組，其授課方式完全比照一般EMBA，學員不僅只週六一天上課，有事還能線上上課。同時也搭配帶學員們透過參訪、騎馬、禪修、插花、戲劇表演、健身等軟性課程來學習更多心靈方面的成長。但這些軟性課程的設計都有其目的，例如學員們從騎馬中學領導與統御；從戲劇表演中學溝通能力；從日式插花老師的身上學習到文創品牌價值建立的堅持。此外，教授們非常重視學員的個案參與討論、策略趨勢分析、決策思維建立，讓學員們能夠培養自己的問題解決思考模式。

▲▼中正企管在職MBA 免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中正企管在職MBA 透過參訪、騎馬、禪修、插花、戲劇表演、健身等軟性課程來學習更多心靈方面的成長。（圖／記者翁伊森翻攝）

中正企管有最完整最新的企業管理課程設計，從策略決策、市場行銷、人員管理、大數據資管、財務分析等等課程讓同學們自由選修，配合每位來自不同業界的在職人員的需要。所以每位學員上課念書討論，下課交流喝酒，都變成了真正切磋學問的好同學好朋友了。

▲▼中正企管在職MBA 免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄭祥麟最後提到，中正企管在職MBA希望以最新趨勢的專業課程幫忙台灣企業進行經營管理思維創新，並創造出企業營運新價值，透過豐沛的產業型師資資源整合，分析快速變動的產業軌跡，融入課程並真實進行深度討論，希望能培養台灣企業更多的核心競爭優勢。

▲▼中正企管在職MBA 免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中正大學校園美景。（圖／記者翁伊森翻攝）

中正企管在職MBA將於12月4日於台南桂田酒店、12月11日於嘉義中正大學管454教室舉行線上與實體招生說明會。免筆試招生報名日期為2022年12月15日～2023年1月5日，詳情可搜尋中正企管碩專班粉絲團。

▲▼中正企管在職MBA 免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
首波強冷空氣抵台時間曝！　連凍3天探14度
1歲女童失蹤！狠母「藏屍泡菜桶3年」　遺體全爛
爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人
登山女神vs.公關女強人首開庭！　曾格爾稱「以為他單身」被打
單親辣媽獨養兒　扛不住下海哭求：我真的沒辦法
剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹崎高中國樂實驗班結合數位應用　音樂表演接軌國際

免擔心碩士論文造假買學歷　中正企管在職MBA軟性課程免筆試招生

民眾請小心　未投保汽機車強制險11月30日起擴大舉發

台南市公布第14波酒駕累犯名單　12名男女上酒駕榜

台灣香蕉品質評鑑　嘉義大林簡守佳冠

竹市再設2座無線電中繼台　全市涵蓋率全台第一

《城市水醫師：濱野彌四郎與臺南水道的故事》繪本　台南發表

台東「土樓警所」讓學童驚艷　宣導效果十足

延續謝龍介愛台南的力量！　蔡宗豪掃街謝票感謝鄉親支持

南消六大隊率全國之先　引進水下機器人提升科技救災

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

竹崎高中國樂實驗班結合數位應用　音樂表演接軌國際

免擔心碩士論文造假買學歷　中正企管在職MBA軟性課程免筆試招生

民眾請小心　未投保汽機車強制險11月30日起擴大舉發

台南市公布第14波酒駕累犯名單　12名男女上酒駕榜

台灣香蕉品質評鑑　嘉義大林簡守佳冠

竹市再設2座無線電中繼台　全市涵蓋率全台第一

《城市水醫師：濱野彌四郎與臺南水道的故事》繪本　台南發表

台東「土樓警所」讓學童驚艷　宣導效果十足

延續謝龍介愛台南的力量！　蔡宗豪掃街謝票感謝鄉親支持

南消六大隊率全國之先　引進水下機器人提升科技救災

台灣家戶平均1263萬世界第3富　主計長首認：看到很驚訝

台中市長連任「政策延續」　業者鬆口氣：遞延買盤將出動

狗狗整脊師抓頭扶頸「咔一聲」　毛孩竟鬆到舔舔撒嬌

恭喜！這群人石頭「老婆生下第3胎」　開心抱娃：謝謝選擇我們家

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

稱「不是故意爆料Chuu霸凌」！公司發2次聲明：覺得委屈可公開證據

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

北市女深夜掛三創大樓外牆！警消爭時間舖氣墊...她墜落輕傷

客廳沙發被塞爆！　4阿金「趴好趴滿」不讓位：媽媽可以坐地板

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

地方熱門新聞

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

台中市「綠營3老將」中箭落馬

桃園觀音區綠營議員全軍覆沒

王惠美大贏9.6萬票　唯獨這鄉攻不下　

彰化縣議員出爐　施嘉華羈押仍當選

黃偉哲「險勝」保住台南綠地

林義豐敗選感謝大家

民間捐贈南消百萬水下機器人

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

台南市中西區北區市議員蔡宗豪當選

蔡宗豪掃街謝票感謝鄉親支持

苗栗張可欣當選最年輕鎮長

桃園市議員黃婉如挑戰10連霸成功

苗栗縣李文斌有望接任議長

更多熱門

關鍵字：

中正企管在職MBA執行長鄭祥麟免筆試

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面