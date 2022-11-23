全聯火鍋祭第2件5折！「吃鍋神器」千元有找、洗碗機最低0元換購

▲全聯火鍋祭登場，逾百款湯底任選，指定湯底同系列「第2件5折」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯火鍋祭自即日起至12/1開跑，集結110款名店火鍋湯底、獨家販售商品、生鮮食材優惠，實體門市購買指定常溫湯底同系列享「第2件5折」起。此外同步推出17款家電預購換購，其中多款「吃鍋神器」鍋具爐具千元有找，最低27折；還有適合小家庭的洗碗機，最低0元就能加購。

全聯火鍋湯底包括常溫湯底、冷凍湯底2大類，其中常溫湯底近5年的品項數從50餘款增加到超過100款，積極經營加上名店、獨家商品盡出，銷售占比達近7成，銷售業績年年雙位數成長。業者表示，第四季是常溫火鍋湯底銷售旺季，業績占比超過5成，而去年將湯底轉為常銷品販售後，也帶動春夏季吃鍋的商機，顯示台灣人對於湯底的需求相當高。

即日起在門市販售超過百款常溫火鍋湯底，讓消費者在家也能吃名店火鍋，此次超過一半都是獨家販售，還推出「台北君悅酒店」、「海峽會」、「錢都日式涮涮鍋」、「築間」、「撈王鍋物」、「漢來大飯店」等名店新品牌湯底，販售品項數為歷年最多。

截至目前為止，常溫湯底今年已創造超近4億元業績，人氣排名前10名依序為「石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底」、「太和殿大骨煲湯火鍋湯底」、「馬辣麻辣鍋火鍋湯底」、「小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底」、「海底撈麻辣血旺煲」、「十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋」、「這一鍋秘藏老火湯火鍋湯底」、「無老鍋無老豆腐白湯鍋火鍋」、「小杜良品麻辣鴨血一級鄉民」、「桂冠山頭火監製鹽味豚骨鍋」，即日起至12/1於實體門市購買指定常溫火鍋湯底，同系列第2件5折起。

除了有常溫湯底之外，全聯今年也力推冷凍湯底，近3年來仍以老字號經典品牌雅方、台塑、義美三大品牌強佔前三名寶座，去年光是「雅方紅燒羊肉爐」就創下超過6千萬元的業績。今年還推出「石二鍋酸菜白肉鍋」、「北海道聚寶熊牛奶鍋」等，獨家商品則有「這一鍋X繼光香香雞麻辣鍋有炸」、「金博家家傳系列剝皮辣椒香菇雞湯」，以及預購款「海峽會胡椒豬肚雞鍋」、「海峽會壽喜燒鍋」。

同時也推出多樣生鮮食材配料優惠，即日起至12/1購買生鮮土雞商品，單筆消費滿199元現折10元，滿399元再抽家電5好禮。

▲「VIOMI方糖洗碗機」最低0元換購。（圖／業者提供）

另為了推動在家吃鍋，即日起至2023年2/2，也推出一系列「吃鍋必備神器」火鍋家電、爐具及鍋具預購活動，多達17款，只要用200福利點數加價399元起就可換購。

其中最具話題的是號稱「家庭救星」的「VIOMI方糖洗碗機」，特色為免安裝、省水，一次約可容納4~6人份的餐具，適合小家庭，最低0元換購！VIOMI方糖洗碗機市價12,900元，可用45,000福利點免加價即可獲得，限量8台；或用1,000福利點加價8,555元帶回家，限量200台。

同時推出多款限量火烤兩用的鍋具，像是「Tiger虎牌多功能電氣火鍋」、「KINYO雙溫控火烤兩用爐」、「Giaretti珈樂堤陶瓷火鍋電烤盤」、「SDL山多力兩用火烤料理鍋」，都能一次享用鍋物及烤肉。

至於單身族、租屋族煮鍋物首選「recolte麗克特Carre調理鍋」，陶瓷風格擁有質感美學，方形鍋體好收納，還有 「Princess荷蘭公主多功能陶瓷料理鍋」可當作巧克力瑞士鍋使用。小資族可選擇「WONDER旺德麥飯石不沾電火鍋」、「EASY LIFE伊德爾1.2L雙層防燙美食鍋」，只要200福利點加價不到千元，就可購得。

▲小資族可選擇「WONDER旺德麥飯石不沾電火鍋」千元有找。（圖／業者提供）

爐具部分，主打「飛利浦Philips黑晶爐-發財紅」全鍋具皆可使用，換購優惠約38折；「Snapware Seka多功能電陶爐」，換購就送2.3L康寧透明鍋，還有「IWATANI日本岩谷黑武士瓦斯爐」、「ONE amadana觸控薄型電磁爐」。

而特色鍋具則有4款供選擇，好比「鍋寶大理石不沾鴛鴦鍋」，在家吃鍋也能一次享有兩種口味的豐富感受，也有「日本黑柳徹狩野鍋」、「康寧Corningware純白方型康寧鍋」、「LocknLock純色奶油白頂級鑄造IH陶瓷不沾燉鍋」，滿足消費者需求。

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