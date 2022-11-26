基進黨全台拿12萬票搶2席！　主席陳奕齊落淚：盼改變選舉遊戲

▲主席陳奕齊（中）落淚表示，接下來基進黨要改變台灣選舉遊戲。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

台灣基進黨這次市議員選舉全台共推出24名候選人，最後僅台南、高雄拿下各1席，高雄部分由罷韓4君子的張博洋參選第7選區（三民區），從晚上開票到沒多久就躍升第4，8點市議會更神速的派人送上「高票當選」祝福，最後拿下14687票，得票率9.69%，而基進黨主席陳奕齊8點半也落淚召開記者會感謝大家。

市議員第7選區（三民區）從8席變7席，這次候選人達13人，下午4點開始開票後，台灣基進總部前就架起舞台和電視牆，不少支持者早就坐下觀看投票結果，該選區候選人張博洋開票狀況非常好，票數甚至贏過綠營鄭孟洳、何權峰、林武忠和藍營童燕珍及林于凱等人。

▲▼基進黨不少支持者在台下喊加油。（圖／記者許展溢攝）



台灣基進這次在全台推出24位候選人，共拿下12萬多票，除高雄張博洋，台灣基進在台南東區推出的李宗霖異軍突起拿到8484票，守住台南唯一一席。而陳奕齊落淚說，其實很自責並恨自己無能為力，好像就是麥克風太小了，面對很多議題等基進黨成長太慢了，也沒什麼資源，話鋒一轉批台灣選舉很變態，接下來一定要推動改變台灣選舉遊戲規則。

張博洋說：「非常感謝大家的陪伴走到今天，但全台有很多候選人都很努力，拜託大家都能再替其他基進的夥伴加油打氣，並提到這段期間有很多風風雨雨，有些是自己太衝動造成，有些則是大環境，但留下來的人，沒有一個人是為了自己，。都只是希望台灣有更好的未來。」