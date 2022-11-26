快訊／許淑華得票數穩定領先蔡培慧　現身開票會場引騷動

▲許淑華稍早抵達國民黨開票晚會現場。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

九合一地方大選投票已結束，目前各縣市如火如荼進行開票作業中，國民黨南投縣長候選人許淑華競選總部也在南投縣立體育場外架設大銀幕和舞台，並於許淑華臉書粉專進行直播，與所有支持者一起同步關心開票結果。

至晚間6時止依據國民黨報票系統：全縣已開出255個投開票所票數、238所尚未開出，許淑華以7萬3066票（得票率55.7%）、持續穩定領先綠營對手蔡培慧的5萬6605票（得票率43.15%）。

▲國民黨統計許淑華得票數穩定領先。（圖／翻攝「許淑華」臉書粉專）

許淑華本人也在5時30分左右突然現身會場，引起一陣騷動，以為她將自行宣布當選，不過許笑說：「也沒有甚麼特別的事情，就只剩開票嘛！剛吃飽，就來看一下開票的狀況，也知道很多鄉親都很關心，就跟大家一起來看一看。」

▲熱情民眾搶著與許淑華合影留念。（圖／翻攝「許淑華」臉書粉專）

許淑華指出，目前開出的票數比例還不是太高，還是要看整體票數，看銀幕上的數字，雙方差距在3萬到5萬之間，距離當選的門檻還需要一段時間；如果開出8、9成後應該比較合適，也想要再看鄉鎮市長、縣議員的整體狀況再來做宣布，現在這個時間起都會在現場跟所有民眾一起看開票，許多熱情支持者也搶著和她合影留念、為她加油打氣。