防疫魂上身！陳其邁突發問「體溫過高怎麼辦」　選務員曝心情

者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁26日一早就前往新莊國小投票，被記者問到睡得好嗎？他則是不諱言的說平常睡眠就很少，所以也沒有辦法，不過就在進入投開票所的時候，他又「防疫指揮官」上身，臨時抽考選務人員「防疫措施」，選務人員被突如其來的問題嚇出一身冷汗。

▲陳其邁一早就來到新莊國小投票，但一時間「防疫指揮官」魂又上身 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁在26日上午八點二十分左右抵達新莊國小，看得出來臉上還是有點倦容，不過他還是一一回答記者的提問，他表示自己平常睡眠品質不好，但是體力還是可以，而被問到為何夫人吳虹沒有陪同投票，他則是說因為在不同選區，至於因為高雄今天天氣不錯，被問到他認為投票率會不會好？他是呼籲大家踴躍投票，不然「因為你不投票就是別人幫你決定你的未來」。

▲陳其邁投票離開，繼續「現任市長」工作 。（圖／記者吳奕靖攝）





▲陳其邁一早就來到新莊國小投票 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在結束媒體聯訪之後，他進到投開票所之前，就在等待時刻，竟然「防疫指揮官」上身，突然抽考在投票所門口的兩位選務人員，陳其邁問「體溫高的話可以投票嗎」？選務人員回答：「37.5就是防疫專區」，記者詢問兩名被抽考的選務人員，他們也坦言「看到市長真的很緊張，第一次...第一次見到市長，覺得非常的榮幸，有一種興奮的感覺，沒有被考倒，有準備好」。

陳其邁投票過程沒有很久，大約3到5分鐘就結束離開。至於被問到他結束投票之後想要做什麼？他說：「因為畢竟我這幾天都在宣傳車上比較多，另外也利用一點時間想一想，有一些哪裡是不是做得不太好要檢討的地方、要改進的地方，自我檢討一下、反省。」雖然沒有明講，但是選舉行程結束，不管選舉結果如何，他現在就得恢復市長身份，請假期間少做、沒做的的市政公務，他還是得繼續完成「現任」市長的工作內容。

▲陳其邁一早就來到新莊國小投票 。（圖／記者吳奕靖攝）