　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

命理師偷吃還帶飯店漱口水回家　「小三68歲」讓妻崩潰

▲▼旅館,房間,汽車旅館,摩鐵,睡覺,床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲王姓命理師偷情還把飯店備品帶回家。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台北一名洪姓女子發現，老公常常行蹤可疑，甚至家裡還出現飯店的備品，請徵信社調查後，發現老公的偷情對象已經68歲，她提告向2人求償200萬元，台北地院則判連帶賠償40萬元。

根據判決書內容，洪女8年前和王男結婚，兩人是彼此的第二段婚姻，因為都已經不年輕，她自己花錢進行多次試管受孕，希望能有兩人愛的結晶，但在2020年1月因為子宮外孕大出血，緊急手術後才脫險。

洪女在外商公司擔任資深業務經理，王男則在婚後開始命理師工作，洪女表示，她平時工作再忙也會抽空和老公通電話聊天，但在2021年2月開始，王男開始行蹤有異，她請徵信社協助後，才發現老公和68歲的鄭女多次牽手約會，還在各地的飯店過夜。

洪女後續在家裡浴室發現各種從飯店帶回來的備品，包括沐浴乳、洗髮精、漱口水等，她氣得向老公質問，沒想到王男竟惱羞把她趕出門，並換掉大門的鎖還申請保護令，讓她心碎提告向2人求償200萬元。

王男辯稱，鄭女是上紫微斗數課的學生，因為她患有自主神經系統疾患、高血脂症等，且年事已高，走路須要有人攙扶，而他「為避免比自己年長12歲的鄭女在走路時摔倒」，才會被拍到像在牽手的照片。

王男表示，家裡出現飯店備品也不能證明他外遇，而妻子是自己離家出走，後來對他精神暴力才去申請保護令。

法官則根據飯店住房紀錄，和王男與鄭女被拍到牽手逛街的畫面，認為2人互動親暱，且鄭女從照片中看來可以自行行走不需被攙扶，因此認定2人侵害洪女配偶權，應連帶賠償40萬元，可上訴。

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
投票懶人包7QA一次看！　違規最高罰200萬
卡達慘成本屆首支出局隊伍　地主小組賽2連敗也是史上最慘
命理師偷吃還帶飯店漱口水回家　「小三68歲」讓妻崩潰
快訊／厄瓜多1比1逼平A組最強荷蘭　王牌瓦倫西亞卻被抬下場
「大S鍾愛著海絲騰床具」　業者官方帳號宣傳文洩底
投票日天氣好轉！　下週半夜氣溫驟降「北台濕冷」13℃
王柏融確定續留火腿！　與球團簽下育成合約

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東都蘭海灘驚見1男浮屍！　另有1男失蹤

命理師偷吃還帶飯店漱口水回家　「小三68歲」讓妻崩潰

父子撕破臉！台北男大喊「爸爸跟我前女友上床」　挨告結果慘兮兮

快訊／新北汐止倉庫起火　警消到場灌救

屏東藍天最後一夜催票　縣長支持蘇清泉、市長支持周佳琪

疑闖紅燈釀禍！彰化轎車撞機車　騎士彈飛約10公尺

林口昕境國賓影城竄火球濃煙！民眾嚇傻逃難 　警消急搶救

7受刑人告中選會獄中設投票所　法官：憲法保障囚犯但告錯對象

快訊／錦屏野溪溫泉山崩！男遭活埋　開挖「看到腳」...全力搶救

摟人夫裸睡「原味內褲晾桌上」　小三挨告「這樣說」讓法官驚呆

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

巴西16場不敗追平紀錄　理查利森側掛金鉤進球

魔獸霍華德新副手來了！　雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

台東都蘭海灘驚見1男浮屍！　另有1男失蹤

命理師偷吃還帶飯店漱口水回家　「小三68歲」讓妻崩潰

父子撕破臉！台北男大喊「爸爸跟我前女友上床」　挨告結果慘兮兮

快訊／新北汐止倉庫起火　警消到場灌救

屏東藍天最後一夜催票　縣長支持蘇清泉、市長支持周佳琪

疑闖紅燈釀禍！彰化轎車撞機車　騎士彈飛約10公尺

林口昕境國賓影城竄火球濃煙！民眾嚇傻逃難 　警消急搶救

7受刑人告中選會獄中設投票所　法官：憲法保障囚犯但告錯對象

快訊／錦屏野溪溫泉山崩！男遭活埋　開挖「看到腳」...全力搶救

摟人夫裸睡「原味內褲晾桌上」　小三挨告「這樣說」讓法官驚呆

林襄「我沒人設」螢幕前就是私下模樣！　被攻擊也樂觀：另類初衷

勞保+勞退月領竟超過5萬　專家曝3招

吳亦凡性醜聞扯出瞞天騙局！　他初中學歷…卻騙都美竹2次得手77萬

台東都蘭海灘驚見1男浮屍！　另有1男失蹤

「PS女孩」不用濾鏡也有好狀態！女神林可、畇二曝美肌秘訣

命理師偷吃還帶飯店漱口水回家　「小三68歲」讓妻崩潰

曾經被電影當作揶揄對象的台灣產品　歷經31年營造出台灣精品優質形象

今天有iPhone 14、無骨肩小排！好市多黑五第6彈下殺品快看

美國務卿下週出席北約外長會議　聚焦中俄挑戰

王柏融確定續留火腿！　與球團簽下育成合約

牙醫師曝「療癒洗牙畫面」　震碎大片牙結石黑垢秒消失

社會熱門新聞

他大喊「爸爸跟我前女友上床」　下場超慘

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

渣夫偷吃帶飯店漱口水回家　小三68歲讓妻崩潰

台七乙Mazda遭Toyota迎面撞　維修至少50萬

獨／大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

強索基隆廟口商家保護費　天道盟會長等9人被起訴

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

擁0.024坪卻剷平整塊農地！蘋果西打前女總囂張下場曝

你薪水比我高！蘆洲保全持刀狂追同事

快訊／新北汐止倉庫起火　警消到場灌救

重陽橋狂塞2hrs原因曝！19歲駕駛闖撞3車翻覆

新北女主播議員遭黑函攻擊　扯「中天、韓國瑜」急報案

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

英格蘭大戰美國！運彩最高賠率6倍　有彩迷砸8萬拚了

2歲蔡波能視力檢查　「結果嚇壞二伯」：以後恐弱視

真超狂學霸！26歲三師資格考全通過

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

台南Josh世足英美「下2注」粉絲感謝

快訊／SJ目睹「搖滾區粉絲突倒下」　神童機警喊停、始源遞水救人

蔣萬安妻哭了「選完陪我回家吃飯」

更多

最夯影音

更多
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面