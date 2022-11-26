命理師偷吃還帶飯店漱口水回家　「小三68歲」讓妻崩潰

▲王姓命理師偷情還把飯店備品帶回家。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台北一名洪姓女子發現，老公常常行蹤可疑，甚至家裡還出現飯店的備品，請徵信社調查後，發現老公的偷情對象已經68歲，她提告向2人求償200萬元，台北地院則判連帶賠償40萬元。

根據判決書內容，洪女8年前和王男結婚，兩人是彼此的第二段婚姻，因為都已經不年輕，她自己花錢進行多次試管受孕，希望能有兩人愛的結晶，但在2020年1月因為子宮外孕大出血，緊急手術後才脫險。

洪女在外商公司擔任資深業務經理，王男則在婚後開始命理師工作，洪女表示，她平時工作再忙也會抽空和老公通電話聊天，但在2021年2月開始，王男開始行蹤有異，她請徵信社協助後，才發現老公和68歲的鄭女多次牽手約會，還在各地的飯店過夜。

洪女後續在家裡浴室發現各種從飯店帶回來的備品，包括沐浴乳、洗髮精、漱口水等，她氣得向老公質問，沒想到王男竟惱羞把她趕出門，並換掉大門的鎖還申請保護令，讓她心碎提告向2人求償200萬元。

王男辯稱，鄭女是上紫微斗數課的學生，因為她患有自主神經系統疾患、高血脂症等，且年事已高，走路須要有人攙扶，而他「為避免比自己年長12歲的鄭女在走路時摔倒」，才會被拍到像在牽手的照片。

王男表示，家裡出現飯店備品也不能證明他外遇，而妻子是自己離家出走，後來對他精神暴力才去申請保護令。

法官則根據飯店住房紀錄，和王男與鄭女被拍到牽手逛街的畫面，認為2人互動親暱，且鄭女從照片中看來可以自行行走不需被攙扶，因此認定2人侵害洪女配偶權，應連帶賠償40萬元，可上訴。