周佳琪最後一夜催票　誓言守護屏東市藍天　

▲屏東市長候選人周佳琪25日晚在屏東市慈鳳宮前舉辦勝選之夜，縣長候選人蘇清泉也到場力挺 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長候選人周佳琪今(25)日晚在屏東市慈鳳宮前舉辦勝選之夜，進行別開生面的街舞、火舞、亂打秀與樂團表演，吸引老中青市民朋友4000多人參與，隨後遊行，沿路凍選聲不斷；縣長候選人蘇清泉與周佳琪向市民朋友請託，今晚要催票，明天要投票，支持國民黨，守護藍天。

遊行隊伍在蘇清泉與候選人周佳琪帶頭下，從慈鳳宮出發，經永福路、中正路、公園路、仁愛路、民生路、復興路、民族路、逢甲路、永福路，返回慈鳳宮，接續幸福平安熱力晚會，現場人潮超過4000人；屏東市的國民黨黨籍候選人均上台，高喊國民黨大團結，請選民相信認真負責的國民黨，宣示守護住屏東市的一片藍天。

周佳琪表示，選戰接近尾聲，選民將做出最睿智的決定，請支持有理想、有願景、有執行力的周佳琪，屏東市正處於這關鍵時刻，懇請市民朋友將您手上神聖的一票，投給正派、有能力的候選人。她也感謝選戰期間，在街頭、在拜訪行程中遇到每一位市民朋友，給予周佳琪最堅定的支持。她絕對不會讓大家失望的了。

周佳琪競選總部呼籲現場所有的市民朋友，今晚10點前，請不要忘記，持續為周佳琪拉票、催票、固票，明天一定要出門投票，支持登記第一號的市長候選人周佳琪。

蘇清泉表示，請大家要提高警覺，不要讓對手有機可趁，讓一些奇奇怪怪的事情發生，看以前選舉，吳敦義與黃俊英，就是因為對手的奧步導致落選。這次屏東市長選舉，周佳琪承擔很多，又受到很多抹黑委屈，他要大家小心謹慎，不要中計，一定要小心謹慎，投下自己神聖的一票。

蘇清泉並籲請鄉親為自己、為下一代拉票、催票～「讓我們翻轉屏東屏東出頭天」。