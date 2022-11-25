　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

周佳琪最後一夜催票　誓言守護屏東市藍天　

▲屏東市長候選人周佳琪25日晚在屏東市慈鳳宮前舉辦勝選之夜，縣長候選人蘇清泉也到場力挺 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

▲屏東市長候選人周佳琪25日晚在屏東市慈鳳宮前舉辦勝選之夜，縣長候選人蘇清泉也到場力挺 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長候選人周佳琪今(25)日晚在屏東市慈鳳宮前舉辦勝選之夜，進行別開生面的街舞、火舞、亂打秀與樂團表演，吸引老中青市民朋友4000多人參與，隨後遊行，沿路凍選聲不斷；縣長候選人蘇清泉與周佳琪向市民朋友請託，今晚要催票，明天要投票，支持國民黨，守護藍天。

▲蘇清泉 。（圖／蘇清泉提供）

▲▼ 。（圖／

▲屏東市長候選人周佳琪25日晚在屏東市慈鳳宮前舉辦勝選之夜，縣長候選人蘇清泉也到場力挺 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

遊行隊伍在蘇清泉與候選人周佳琪帶頭下，從慈鳳宮出發，經永福路、中正路、公園路、仁愛路、民生路、復興路、民族路、逢甲路、永福路，返回慈鳳宮，接續幸福平安熱力晚會，現場人潮超過4000人；屏東市的國民黨黨籍候選人均上台，高喊國民黨大團結，請選民相信認真負責的國民黨，宣示守護住屏東市的一片藍天。

▲屏東市長候選人周佳琪25日晚在屏東市慈鳳宮前舉辦勝選之夜，縣長候選人蘇清泉也到場力挺 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

▲屏東市長候選人周佳琪25日晚在屏東市慈鳳宮前舉辦勝選之夜，縣長候選人蘇清泉也到場力挺 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

周佳琪表示，選戰接近尾聲，選民將做出最睿智的決定，請支持有理想、有願景、有執行力的周佳琪，屏東市正處於這關鍵時刻，懇請市民朋友將您手上神聖的一票，投給正派、有能力的候選人。她也感謝選戰期間，在街頭、在拜訪行程中遇到每一位市民朋友，給予周佳琪最堅定的支持。她絕對不會讓大家失望的了。

周佳琪競選總部呼籲現場所有的市民朋友，今晚10點前，請不要忘記，持續為周佳琪拉票、催票、固票，明天一定要出門投票，支持登記第一號的市長候選人周佳琪。

蘇清泉表示，請大家要提高警覺，不要讓對手有機可趁，讓一些奇奇怪怪的事情發生，看以前選舉，吳敦義與黃俊英，就是因為對手的奧步導致落選。這次屏東市長選舉，周佳琪承擔很多，又受到很多抹黑委屈，他要大家小心謹慎，不要中計，一定要小心謹慎，投下自己神聖的一票。

蘇清泉並籲請鄉親為自己、為下一代拉票、催票～「讓我們翻轉屏東屏東出頭天」。

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
直擊／SJ當萬人面「點名她站起來」　利特驚：是瘋子
爆乳候選人穿婚紗現身！深V美照曝　甜笑揮手支持者狂喊：凍蒜
快訊／蔣萬安選前之夜「破3.5萬人」！人擠不進會場　震撼畫面
快訊／仍要「搶救王世堅」　于美人替她撐傘：我虧欠妳一次
快訊／不敗女王哭了！盧秀燕「現場3萬人」大雨沒人散
伊朗隊史首度擊敗歐洲球隊！　王牌阿茲蒙忍傷不願退場
快訊／陳其邁選前之夜「湧5萬人」　壯觀畫面曝
快訊／「最美里長候選人」陳紫渝　淋雨鞠躬嬌喊：請給我一次機會
《延禧》最美妃子爆7年婚變！　「老公半夜摟妹回房」全被拍
「陳水扁」現身替侯友宜助講　現場一片笑聲
投票日來了！小心今晚12點後做這些事「可罰500萬」　4樣東
2022九合一大選，市民抽考！政見選前測，台北市長篇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

周佳琪最後一夜催票　誓言守護屏東市藍天　

疑闖紅燈釀禍！彰化轎車撞機車　騎士彈飛約10公尺

林口昕境國賓影城竄火球濃煙！民眾嚇傻逃難 　警消急搶救

7受刑人告中選會獄中設投票所　法官：憲法保障囚犯但告錯對象

快訊／錦屏野溪溫泉山崩！男遭活埋　開挖「看到腳」...全力搶救

摟人夫裸睡「原味內褲晾桌上」　小三挨告「這樣說」讓法官驚呆

屏東再爆賄選案！　枋山高樹鄉2村長參選人買票...1收押1交保

混凝土車翻覆畫面曝！水源快速道封閉　千車悲慘「免費停」4hrs

快訊／國1南下台中段165K連2起車禍！　紫爆回堵4km

快訊／居隔不能投票他不爽了　首宗提告延長投票時間判決出爐

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

逆轉贏德國！澀谷萬人狂歡　球迷「綠燈衝路中」快閃慶祝

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

半夜直播察覺不對勁回頭　見兒衝出房門媽嚇：鬼片

周佳琪最後一夜催票　誓言守護屏東市藍天　

疑闖紅燈釀禍！彰化轎車撞機車　騎士彈飛約10公尺

林口昕境國賓影城竄火球濃煙！民眾嚇傻逃難 　警消急搶救

7受刑人告中選會獄中設投票所　法官：憲法保障囚犯但告錯對象

快訊／錦屏野溪溫泉山崩！男遭活埋　開挖「看到腳」...全力搶救

摟人夫裸睡「原味內褲晾桌上」　小三挨告「這樣說」讓法官驚呆

屏東再爆賄選案！　枋山高樹鄉2村長參選人買票...1收押1交保

混凝土車翻覆畫面曝！水源快速道封閉　千車悲慘「免費停」4hrs

快訊／國1南下台中段165K連2起車禍！　紫爆回堵4km

快訊／居隔不能投票他不爽了　首宗提告延長投票時間判決出爐

營養師教你運動後「這樣吃」最燃脂，「4款菜單」一次了解

吳思瑤痛批蔣萬安：憑著權貴血統　就要主宰台北未來

快訊／選前之夜拚催票！柯志恩大進場現身了　2萬人狂揮國旗助陣

梨泰院踩踏慘案1個月了！　他3點痛揭「事發真正原因」：是首爾日常

蔣萬安選前之夜馬路都是人！　「這些人」輪番助講：明天一起去投票

爆乳候選人穿婚紗現身！深V美照曝光　甜笑揮手支持者狂喊：凍蒜

北部象迷站出來！中信兄弟12／3封王遊行「趴兔」路線出爐

直擊／SJ當萬人面「點名她站起來」　利特驚呼造型超狂：妳是瘋子

綠營候選人團隊「中油旁放鞭炮」濃煙湧入　民眾目睹傻眼

陳其邁選前之夜湧5萬人！哽咽連喊感謝　黃捷、台灣基進也登台

小笨狗～你害我好丟臉！　賴皮不回家引全場大笑圍觀

社會熱門新聞

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

錢帥君男友躲黑白二道追殺　已逃新加坡投靠金主

獨／大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

柯賜海的詐騙人生！　1個人讓他翻船

公車撞Volvo雙方車損曝光　網：不愧是瑞典坦克

強索基隆廟口商家保護費　天道盟會長等9人被起訴

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

新店女騎士撞公車命危　恐怖鬼切畫面曝

即／彰化驚傳國中生4樓墜落　送醫不治

21歲男騎電動自行車慘死　遭貨車撞飛頭部重創亡

即／國1南下台中段連2起車禍　紫爆回堵4km

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

更多熱門

相關新聞

屏東縣長選舉人人數679330人　選委會公佈NG行為

屏東縣長選舉人人數679330人　選委會公佈NG行為

屏東縣選委會今(25)日公佈，這次選舉屏東縣長選舉人人數合計679330人，縣議員選舉人人數合計678576人，鄉(鎮、市)長選舉人人數合計677,933人，鄉(鎮、市)民代表選舉人人數合計677,268人，村(里)長選舉人人數合計676,142人。

選前最後一天　民眾黨籲支持該黨優秀候選人

選前最後一天　民眾黨籲支持該黨優秀候選人

韓國瑜來催票　為屏東市守住藍天

韓國瑜來催票　為屏東市守住藍天

屏東再查獲4件現金賄選　2人收押

屏東再查獲4件現金賄選　2人收押

蘇清泉選前催票　韓國瑜2度站台

蘇清泉選前催票　韓國瑜2度站台

關鍵字：

2022九合一大選屏東市長候選人 周佳琪蘇清泉

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

吳亦凡一審判決結果出爐

萊爾富開出張百萬發票！

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

統一發票9、10月中獎號碼出爐

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

快訊／小七開出2位千萬發票得主　統一超：6500萬獎金等兌領

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面