陸染疫人數激增　港專家：與「20條優化措施」無因果關係

▲大陸疫情升溫。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情持續升溫，各地感染數大幅增加，香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授金冬雁認為，感染人數的激增與實施「20條優化措施」沒有關係。

金冬雁在接受《澎湃新聞》訪問時表示，大陸防疫政策調整了一點點，但和病例激增沒有因果關係，「應該說數據的激增可能是因為各種的原因，跟是否實施『20條』，以及實施是否嚴格沒有關係。」

金冬雁指出，因為實行了「20條」，不可能漏掉很多感染者，「20條」實際上沒有完全放開，從來也沒說什麼都不做，所以現在的病例激增情況是一個偶合的事件，並非兩者之間有因果關係。

金冬雁提到，各個地方可能要具體情況具體分析，現在肯定還有一段過渡期，比如在一些疫情嚴重的城市，按規定連續測完三天核酸，隔三天再測一次就可以解封了，但如果它實際上的感染基數很大，測完三次以後根本就不乾淨，所以不能解封。

金冬雁說，還有城中村環境比較差，一些人也不太注意，新冠疫情可能還會發展，「其實，城中村的中青年人即使受感染，重症死亡率也極低，只要別傳給老人，小孩保護好一些就好了，最關鍵要防止他們傳染給其他人特別是高危人群。疫情外溢是最核心的問題。」

金冬雁強調，總體來說，「20條」包括具體的實施細則，還是希望走更科學、更精準、更可持續化的道路，「我們希望地方真正能落實『20條』，特別是落實打疫苗，還要制定分診治療的方案，加強基層醫療設施建設，這三點是最要害的。」