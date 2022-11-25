英國下令「敏感場所」禁用中國製監視器！　2陸企衝擊最大

▲英國下令禁止敏感場所使用中國製監視器設備。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

英國各政府單位24日接獲當局指示，要求停止在「敏感場所」使用中國製造的監視器。對此，中國監視器製造公司也提出強烈反抗。事實上，英國有過半的公家機關都是使用中國知名監視器公司杭州海康威視與浙江大華的產品，然而議會在7月以安全為由，要求禁止使用2間公司的監視器。

根據《法新社》引述非營利組織「Big Brother Watch」的統計數據報導，英國有超過一半的公家機關組織使用由中國杭州海康威視數字技術與浙江大華技術生產的監視器。然而這2間公司的產品都被指控是侵犯新疆維吾爾族人權的共犯。

英國國會67名議員7月呼籲政府禁止海康威視與大華旗下監視器的販售與使用。儘管英國並未徹底封殺這2間公司，但要求不要使用這些根據中國法律將資訊與情報共享給北京當局的企業所製造的「監視器系統」。此外，也規定這些監視器不可連接政府的核心網路，並且需要將其撤換。

對此，海康威視的發言人指出，「這些將海康威視的產品視為威脅國家安全保障的見解完全就是錯誤的。」

英國內閣辦公室部長陶敏（Oliver Dowden）向國會表示，當局已經以威脅國家安全為由，要求各部門禁止在「敏感場所」使用受制於中華人民共和國法律的企業所生產的監視器設備。

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