乳房植入物業者　在台成立亞洲首座臨床教育訓練中心

▲隆乳植入物業者於台北成立臨床教育訓練中心 。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

法國香榭柔滴 Sebbin 原廠偕同在台總代理「礴展生醫有限公司」，11月24日成立亞洲第一座臨床教育訓練中心。未來除了將定期舉辦國際醫學交流，針對隆乳臨床做學術探討，也會與國內外專家進行柔滴隆乳示範手術，除協助台灣醫美產業不斷提升隆乳手術的技術與安全性外，也讓身為亞洲醫療重鎭的台灣，在整形醫美領域再跨出與國際接軌的重要一步。

根據國際美容整形外科學會（ISAPS）的最新數據，在全球整形手術排行榜中，隆乳手術在近5年都拿下冠軍，成長全球最多人做的手術療程。而台灣每年也約有2萬人進行隆乳手術且正逐年成長中。隆乳的市場其實很大，罩杯小的人大多在20-35歲進行隆乳手術，罩杯大的人較高機率在懷孕後胸部萎縮、老化下垂時進行隆乳手術，甚至有些跨性別族群，同樣有隆乳手術的需求。

▲隆乳植入物業者於台北成立臨床教育訓練中心 。（圖／業者提供）

最早期的隆乳材質是矽膠袋，在1962年發展初期，1963年鹽水袋問世，持續使用到1990年，才被觸感較好、義乳破裂率低的矽膠義乳取代，絨毛面雖然一度因致癌及自體免疫系統疾病的疑慮而下架，時至今日，矽膠義乳已獨佔99%的市場，矽膠外殼更不斷推陳出新，由傳統光滑面、絨毛面到發展至今奈米絨毛面，除將莢膜攣縮率降至1%以下，更創造超擬真的柔軟術後觸感。義乳發展史經過60年，現在要拿到義乳許可證，都需要至少10年的臨床實証，也讓隆乳手術成為當今被追究最完善、監督最徹底的整形手術之一。

▲隆乳植入物業者於台北成立臨床教育訓練中心 。（圖／業者提供）

法國香榭柔滴擁有至少35年的臨床經驗，堅持使用美國FDA認證廠商提供的醫療級矽膠材料，經過15步驟的嚴格把關，100%的品質控管，確保每顆香榭柔滴都能保有極柔軟的觸感。法國香榭柔滴原廠於亞洲醫療重鎭的台灣，選擇位於台北市信義區成立臨床教育訓練中心。