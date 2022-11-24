高雄男違停被拖竟撕封條！大喊「叫警察來啦」　網笑：一直都在

▲陳男看到自己的車被拖吊，猛追上前攔阻 。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄一名62歲的陳姓男子開著自小客車違停紅線，正當交通大隊執行拖吊時，陳男竟突然跑出來攔下拖吊車，更將封條直接撕毀，警方不得不將人帶回說明，但這名男子火氣超大，不願配合就算了，甚至吼出「叫警察來啦」，讓現場目睹一切的人說這實在太好笑了。

警方指出，民族所警員黃柏綸、蔡瓊慧24日上午8時執行巡邏勤務，行經九如一路、堯山街口時，發現有中年男子與交通大隊警員執行拖吊發生糾紛，故主動查處。

▲▼陳男大喊「叫警察來啦」，讓一旁的人聽了哭笑不得 。（圖／讀者提供）



警方表示，經了解，紅線違規停車的自小客車已完成裝設輔助輪並駛離現場，但陳男竟徒步攔下執行公務的拖吊車，且與執法人員發生口角，撕毀封條及攔阻車輛拖吊，該行為已涉犯妨害公務，警方即以優勢警力強勢逮捕。

只是陳男在這過程，脾氣相當暴躁，不停說「不要上車」、「沒有犯罪」，還說「你要做什麼」，更脫口說「叫警察來啦」，口中碎念哪有這樣辦的，讓一旁的人聽了實在好笑，警察不都一直在嗎？

▲陳男不停跟員警說不要上車 。（圖／讀者提供）



警方說明，全案依刑法妨害公務偵辦移送，另陳男紅線違停，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款規定，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。警方呼籲，車輛若已貼封條，前後輪胎皆固定上架且駛離現場，已完成拖吊作業，民眾請依規定繳納罰鍰領車，勿輕易挑戰公權力，若有任何不法行為，危害執法人員安全，警方將嚴加查辦，絕不寬待。