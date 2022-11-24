　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

九合一大選倒數！王必勝再談疫苗、防疫成仇恨操作主軸　抹黑防疫英雄

▲指揮中心第1040天，王必勝發文。（圖／翻攝自王必勝臉書）

▲指揮中心第1040天，王必勝發文。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

九合一大選倒數最後2天，台北市長選戰因為前衛福部長、民進黨候選人陳時中的因素，不時就會有與疫苗、防疫相關的議題攻防，接任的指揮中心指揮官王必勝始終力挺老長官，今日在臉書發文紀念「指揮中心第1040天」，除分享近期國內聚會、出國旅遊等活動復甦，也不忘提及選舉。王必勝文中感嘆，防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸，也提到，鋪天蓋地的抹黑扭曲，抹煞盡心盡力的防疫英雄；但他也相信，人民的眼睛是雪亮的，是非曲直終有公道。

王必勝臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

《指揮中心第1040天》
前兩天到醫院負壓隔離病房、集中檢疫所、疫情監測中心…跟第一線的夥伴們寒暄打氣。沒錯，我們仍然在各自防疫崗位上努力。不論是清零還共存，不論疫情嚴峻或緩和，雖然已經快三年了，每一個防疫人員仍然盡力把工作做好。

記得其邁在疫情初期的時候跟我說：「我們學這行的，難得能有這個機會在國家危難時貢獻心力，一輩子都值得了…」。的確我覺得很光榮能全程參與這場戰疫，很多一起打拼的夥伴也是。

說不累是騙人的，但我們心裡很坦然也很自信，我們盡了全力守下這個百年大疫，我們的表現讓世人刮目相看。當然這也是2300萬國人一起努力的成果，我們理應自信的向世人分享。

上個週末在台北到處走走，看到商店、餐廳、夜市人潮洶湧，各種聚會活動蓬勃舉辦。社群媒體上也看到朋友或出國旅遊，或參加活動…熱鬧滾滾。桃園機場李副總告訴我，11/20單日入出境總人數破4萬，是疫情以來最高，國境解封後人流持續增溫。晚上吃飯時，餐廳老闆難掩興奮的跟我說：「今天是三年來生意最好的一天」，這句話意外的讓我感動，因為看著大家的生活恢復正常，整個社會邁步向前，覺得一切的努力都值得了。

真的做事的人，才知做事的難。尤其面對這衝擊全世界的百年大疫，抗疫時間長，影響層面廣，各種政策措施常會面臨兩難，甚至三難、四難……。而病毒的快速變異及疫情的演變，也讓防疫工作充滿挑戰。但很遺憾的，防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸。

鋪天蓋地的抹黑扭曲，無止盡的疲勞轟炸，無非是想要抹煞曾經在危難中挺身而出、盡心盡力的防疫英雄。更深層的惡意是要讓台灣人失去自信，不敢說出自己的好。但隨著事實逐一的呈現，大家會發現這些惡意的操作都是編造放大，刻意混淆視聽。相信人民的眼睛是雪亮的，是非曲直終有公道。

從事公職以來，始終是以正向的態度在面對工作和社會。無論在什麼職務，除了勇於任事、使命必達的信念，也希望自己和團隊能彰顯出台灣人的素質、台灣人的優秀、以及台灣人的良善。我不知道仇恨暗黑是否終究仍會壓倒我們，但只要還有為人民服務的機會，我們仍會用一貫的正面積極態度繼續努力下去。

希望人民能給為防疫貢獻的戰士們尊重和肯定！

更希望人民能肯定自己努力創下的防疫好成績，自信的邁向疫後的新世界！

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
獨／軍官帶人妻入營2hrs　軍方回應了
爆乳候選人「2原因」被讚有料：比大多數人好太多
一代廟會傳奇車禍亡！留下美妻禮生、2寶　好友悲憶不捨人才
德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟！　自家人怒：笑不出來
王菲爆情變謝霆鋒！　摀嘴痛哭走出大樓
汪小菲「真實脾氣」有端倪！　大S洩他婚前1舉動
獨／軍官深夜帶人妻進營區！　夫曝影像怒控：基地變摩鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世足討論度低！他見1幕「沒以前瘋狂」　PTT笑揭2關鍵：時機未到

國內首度檢出H5N1禽流感　農委會：初步認定病毒未擴散

早期沒Google 地圖怎找路？　網憶當年：路邊薄紗姊姊是救星

九合一大選倒數！王必勝再談疫苗、防疫成仇恨操作主軸　抹黑防疫英雄

清心為何能「35年不敗」？　網曝2大關鍵：跟當年不一樣了

營養午餐4菜1湯！她酸「沒食慾」：一份50元至少煮好吃點...網罵爆

5400多名鳥人踩點　逾16萬筆「賞鳥行動軌跡」點亮台灣

挑戰法律！東海大學附中投票日還排課　證據曝光

好市多黑五「原價28.9萬金條」開店就沒了！下殺價格驚呆

懷舊零嘴像檳榔！他小學曾被禁吃　過來人回憶：都大哥級在吃

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

世足討論度低！他見1幕「沒以前瘋狂」　PTT笑揭2關鍵：時機未到

國內首度檢出H5N1禽流感　農委會：初步認定病毒未擴散

早期沒Google 地圖怎找路？　網憶當年：路邊薄紗姊姊是救星

九合一大選倒數！王必勝再談疫苗、防疫成仇恨操作主軸　抹黑防疫英雄

清心為何能「35年不敗」？　網曝2大關鍵：跟當年不一樣了

營養午餐4菜1湯！她酸「沒食慾」：一份50元至少煮好吃點...網罵爆

5400多名鳥人踩點　逾16萬筆「賞鳥行動軌跡」點亮台灣

挑戰法律！東海大學附中投票日還排課　證據曝光

好市多黑五「原價28.9萬金條」開店就沒了！下殺價格驚呆

懷舊零嘴像檳榔！他小學曾被禁吃　過來人回憶：都大哥級在吃

英國王室愛包品牌　Lady Dior再推黛妃復刻版、凱特王妃愛牌來自台灣

決戰48小時！盧秀燕車掃16區飆進東勢石岡　蔡其昌喊「全城行動」

最辣女球迷「爆乳戰袍」看世足！貼身洋裝透出S曲線　邪惡視角曝光

世足討論度低！他見1幕「沒以前瘋狂」　PTT笑揭2關鍵：時機未到

國內首度檢出H5N1禽流感　農委會：初步認定病毒未擴散

徵信社副總「受託赴陸潑硫酸」！被逮遭囚逾8年　返台被判刑免關

選前金融掃黑！洗錢95億...開保時捷戴8百萬名錶　首腦豪奢度日

獨／軍官夜帶人妻入營　軍方曝2hrs真相...人夫控家庭破碎要告

扣汪小菲存款討500萬鬧風波　「公文旅行中」大S還拿不到錢

路上驚見女騎士「全裸」飆哈雷！離譜畫面曝光　下秒闖紅燈遭逮

生活熱門新聞

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

張穎穎開罵S家　律師怒封最欠電小三

今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

年底「4星座」愛情事業兩得意！

新北女大生「下海當小姐」　校方回應

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

情侶夜市射氣球5200元　攤商還原真相

口罩解封3階段規劃曝！王必勝：12月初戶外免戴「跨年要再想想」

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了

雨還要下2天！入冬最強冷空氣下周抵台

搶搭大S名床銷毀秀熱潮！IKEA：該買新的了吧

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

遭陸媒瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出

細看大S聲明「訊息量超大」！

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面