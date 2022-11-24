九合一大選倒數！王必勝再談疫苗、防疫成仇恨操作主軸　抹黑防疫英雄

▲指揮中心第1040天，王必勝發文。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

九合一大選倒數最後2天，台北市長選戰因為前衛福部長、民進黨候選人陳時中的因素，不時就會有與疫苗、防疫相關的議題攻防，接任的指揮中心指揮官王必勝始終力挺老長官，今日在臉書發文紀念「指揮中心第1040天」，除分享近期國內聚會、出國旅遊等活動復甦，也不忘提及選舉。王必勝文中感嘆，防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸，也提到，鋪天蓋地的抹黑扭曲，抹煞盡心盡力的防疫英雄；但他也相信，人民的眼睛是雪亮的，是非曲直終有公道。

王必勝臉書全文：

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《指揮中心第1040天》

前兩天到醫院負壓隔離病房、集中檢疫所、疫情監測中心…跟第一線的夥伴們寒暄打氣。沒錯，我們仍然在各自防疫崗位上努力。不論是清零還共存，不論疫情嚴峻或緩和，雖然已經快三年了，每一個防疫人員仍然盡力把工作做好。

記得其邁在疫情初期的時候跟我說：「我們學這行的，難得能有這個機會在國家危難時貢獻心力，一輩子都值得了…」。的確我覺得很光榮能全程參與這場戰疫，很多一起打拼的夥伴也是。

說不累是騙人的，但我們心裡很坦然也很自信，我們盡了全力守下這個百年大疫，我們的表現讓世人刮目相看。當然這也是2300萬國人一起努力的成果，我們理應自信的向世人分享。

上個週末在台北到處走走，看到商店、餐廳、夜市人潮洶湧，各種聚會活動蓬勃舉辦。社群媒體上也看到朋友或出國旅遊，或參加活動…熱鬧滾滾。桃園機場李副總告訴我，11/20單日入出境總人數破4萬，是疫情以來最高，國境解封後人流持續增溫。晚上吃飯時，餐廳老闆難掩興奮的跟我說：「今天是三年來生意最好的一天」，這句話意外的讓我感動，因為看著大家的生活恢復正常，整個社會邁步向前，覺得一切的努力都值得了。

真的做事的人，才知做事的難。尤其面對這衝擊全世界的百年大疫，抗疫時間長，影響層面廣，各種政策措施常會面臨兩難，甚至三難、四難……。而病毒的快速變異及疫情的演變，也讓防疫工作充滿挑戰。但很遺憾的，防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸。

鋪天蓋地的抹黑扭曲，無止盡的疲勞轟炸，無非是想要抹煞曾經在危難中挺身而出、盡心盡力的防疫英雄。更深層的惡意是要讓台灣人失去自信，不敢說出自己的好。但隨著事實逐一的呈現，大家會發現這些惡意的操作都是編造放大，刻意混淆視聽。相信人民的眼睛是雪亮的，是非曲直終有公道。

從事公職以來，始終是以正向的態度在面對工作和社會。無論在什麼職務，除了勇於任事、使命必達的信念，也希望自己和團隊能彰顯出台灣人的素質、台灣人的優秀、以及台灣人的良善。我不知道仇恨暗黑是否終究仍會壓倒我們，但只要還有為人民服務的機會，我們仍會用一貫的正面積極態度繼續努力下去。

希望人民能給為防疫貢獻的戰士們尊重和肯定！

更希望人民能肯定自己努力創下的防疫好成績，自信的邁向疫後的新世界！