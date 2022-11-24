5400多名鳥人踩點　逾16萬筆「賞鳥行動軌跡」點亮台灣

記者楊惠琪／台北報導

農委會特有生物研究保育中心、中華民國野鳥學會與美國康乃爾鳥類學研究室共同合作，於2015年8月推出eBird臺灣入口網後，7年來已有5400名賞鳥人、建立了16萬6千多筆資料，透過地圖和動畫顯示，台灣鳥人們歷年來的賞鳥歷程，以行動軌跡點亮台灣。

特生中心指出，eBird臺灣入口網藉由中文化的網站、APP和各類推廣活動的舉辦，臺灣使用者快速增加至超過5400位，藉由歷史紀錄的整理和觀察紀錄的即時上傳，讓臺灣成為eBird全球資料量的第7名，同時也是臺灣生物多樣性開放資料最大提供者。

特生中心表示，5400位eBird臺灣使用者（鳥人），共創建出16萬6654個紀錄地點，逐步地描繪出臺灣的路徑、離島的樣貌和出海賞鳥時的軌跡，也勾勒出人與臺灣野鳥邂逅的輪廓。

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中華民國野鳥學會保育專員邱承慶最近利用截至今年9月30日為止的公開資料，把5400位在臺灣的使用者賞鳥時累積的65萬9126筆紀錄清單、總計16萬6654個紀錄地點，製作出「從eBird看見台灣」影片，透過地圖和動畫展示出臺灣鳥人們歷年來在臺灣活動的軌跡。





▲逾5400名鳥人、16萬6千多筆賞鳥地點，賞鳥行動軌跡點亮台灣。（圖／中華鳥會提供、邱承慶製圖）