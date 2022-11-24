獨／45萬電動自行車「11／30至明年底提早掛牌」　免收450元規費

▲微型電動二輪車新車11/30起需掛牌上路，舊車將祭出免收450元規費鼓勵提早掛牌納管。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

微型電動二輪車11月30日起掛牌納管，新車須登記申領牌照、行照，且需收取相關規費450元，未掛牌將罰1200到3600元，不過現行已上路的45萬輛車則有2年緩衝期，為鼓勵該45萬輛舊車提早掛牌納管，交通部公路總局自11月30日起至明年底前將免徵450元牌照和行照規費，免費期僅限13個月。

電動自行車正名為微型電動二輪車，現行已有45萬輛領有合格標章的微型電動二輪車上路，扣除汰換車輛，推估至少仍有30多萬輛每天在路上行駛，根據統計，今年1到8月微型電動二輪車事故死亡人數為33人，雖較去年同期死亡38人減少，不過肇事件數今年1到8月有5800多件，比去年同期4900多件高出近千件，增加18%。

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▲微型電動二輪車11/30起將納管，滿14歲才能騎乘。（資料圖／記者林悅翻攝）

為避免微型電動二輪車成路上不定時炸彈，交通部規定，11月30日起微型電動二輪車新車須掛牌照上路，未掛牌可罰1200到3600元、禁止行駛、移置保管車輛，11月30日前已購買且上路舊車，則將有2年緩衝期，須在113年11月30日前補掛車牌和投保強制險，否則113年12月1日起將開罰。

新制也規定，11月30日起，年滿14歲才可騎乘微型電動二輪車，否則也可罰1000到1200元。此外，微型電動二輪車掛牌後也將強制投保強制險，未投保可開罰750元到1500元。

由於11月30日起，微型電動二輪車新車強制掛牌，辦理牌照和行照，民眾須繳交規費450元，其中號牌收取300元、行照收費150元。現行已上路45萬輛舊車則有2年緩衝期可補申請掛牌，為了讓該45萬輛舊車提早掛牌，並投保強制險，避免2年緩衝期間發生事故或車禍無強制險保障，交通部公路總局也規劃針對已上路45萬輛舊車祭出規費誘因。

▲微型電動二輪車11/30起新車強制掛牌投保，並將發行行照，規費450元。（資料圖／記者李姿慧攝）

根據規劃，11月30日起，該已上路45萬輛微型電動二輪車提早申請牌照掛牌，將可免收450元牌照和行照規費，免徵期限至明年底，免費申領牌照和行照期僅13個月，希望鼓勵車主提早在1年期間掛牌納管並投保強制險；至於11月30日後上路的微型電動二輪車新車領牌，仍需要繳交450元規費。

對此，交通部政務次長陳彥伯表示，微型電動二輪車掛牌納管和投保強制險是很重要的政策，因此目前原則上朝向鼓勵現行的微型電動二輪車可儘早和提早掛牌納管。

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