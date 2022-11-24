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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁唱《紅豆》後勁超強！　3分鐘靈魂衝擊笑翻網友

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨日（23日）公布競選主題曲《留一盞燈》，掀起網友熱議。沒想到對手民進黨高雄市長候選人陳其邁也打出「唱歌牌」（影片1時15分07秒處），一曲《紅豆》真情走音又忘詞，逗笑許多網友，獲得7400多人按讚、7600多則留言，甚至還被封為「靈魂歌手」。

陳其邁唱《紅豆》。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲陳其邁唱《紅豆》。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

柯志恩23日在臉書公布競選主題曲《留一盞燈》，這首歌是由高雄在地青年團隊完成，希望用高雄年輕人對家鄉的關懷，來闡述對高雄的願景和夢想，「希望大家喜歡這首歌，也多給在地年輕人團隊一點鼓勵，逗陣把高雄點呼光！」

留一盞燈

【留一盞燈】，是這次我的競選主題曲。 整首歌的詞曲創造，都是由高雄在地的青年團隊來完成，希望用高雄年輕人對家鄉的關懷，來闡述對高雄的願景和夢想。 希望大家喜歡這首歌，也多給在地年輕人團隊一點鼓勵，逗陣把高雄點呼光???? #全歌詞 為何南邊搬起的磚瓦，蓋了別人家鄉的牆。 為什麼要在遙遠北方，念念不忘南岸太陽。 那邊的月亮，或許真的比較大。 卻少了團圓的圓，和陪在身邊的人。 一起翻翻故鄉的土壤，灌溉扎根的地方。 人們就不用浪跡天涯，才能追逐未來和夢想。 來，咱作伙轉來厝，逗陣把燈塔點乎光， 留一盞燈，乎漂泊的船　來轉 來，咱作伙轉來厝，逗陣把高雄點乎光， 留一盞燈，乎流浪的囝　寬寬仔　來轉。 為何南邊搬起的磚瓦，蓋了別人家鄉的牆。 為什麼要在遙遠北方，念念不忘南岸太陽。 那邊的月亮，或許真的比較大。 卻少了團圓的圓，和陪在身邊的人。 一起翻翻故鄉的土壤，灌溉扎根的地方。 人們就不用浪跡天涯，才能追逐未來和夢想。 來，咱作伙轉來厝，逗陣把燈塔點乎光 留一盞燈，乎漂泊的船　來轉...... 來，咱作伙轉來厝，逗陣把高雄點乎光 留一盞燈，乎流浪的囝...... 彼鼎控肉猶原放置同款彼個灶腳 內底有人煮吃轉頭結果看無人影 乎咱作伙把高雄擱黑暗的所在.... 點乎亮。日時，暗暝，都沒驚惶的人 來，咱作伙轉來厝，逗陣把燈塔點乎光 留一盞燈，乎漂泊的船　來轉...... 來，咱作伙轉來厝，逗陣把高雄點乎光 留一盞燈，乎流浪的囝　寬寬仔... 來，咱作伙創造奇蹟。 把高雄擱黑暗的所在 點乎亮。

柯志恩發佈於 2022年11月23日 星期三

有趣的是，對手陳其邁在同日晚間於楠梓車隊直播中，也打出「唱歌牌」，他高唱歌手王菲的歌曲《紅豆》，短短1分鐘的片段連續播了3次，期間不僅真情走音還忘詞，卡拉OK式的字幕也跟著變成亂碼，相當逗趣，吸引超過7400多人按讚、7600多則留言，影片更是累計超過3.6萬次觀看。

網友們紛紛留言調侃陳其邁是靈魂歌手（網路用語是形容一個人唱歌不好聽），「我的靈魂都飛不回來了啦」、「後勁很強」、「聽完都暈了」；就連陳其邁的小編也忍不住吐槽，聽到第3次就有點受不了。

▼網友留言開玩笑。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

陳其邁唱《紅豆》。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

陳其邁 Chen Chi-Mai 發佈於 2022年11月23日 星期三

④陳其邁 楠梓 車隊掃街｜再拚④年，高雄起飛

【＃直播中⚡】④陳其邁 楠梓 車隊掃街 期待在現場或線上遇見你！ 倒數3天，在決定高雄發展關鍵的時刻，我要拜託大家，這是我們的約定，一定要讓高雄更好。 11/26，記得出來投票，也call親友回鄉投票挺高雄喔！ ⭐今天車隊掃街預計路線： https://i.imgur.com/jZyWbs0.png 11/26 再拚④年，高雄起飛 黃偵琳 進擊的令果 左營楠梓 李雅慧 高雄市議員 李柏毅 高雄市議員 黃文志 高雄市議員 愛信任-劉世芳

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