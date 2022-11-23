選舉倒數…新北市議員候選人展開「鐵人行程」：讓認真的人進議會

▲新北市議員候選人廖裕德選前衝刺，展開鐵人行程拜票 。（圖／競總提供）

記者戴上容／新北報導

新北市議員候選人廖裕德在選前時刻，向板橋市民疾呼，鄉親是他最大的靠山，請大家務必要集中選票，全力搶救廖裕德。為雙語教育而戰、為孩子和年輕人而戰的他請託大家，選舉前請投票人知道「為何而戰、為誰而戰」，讓認真負責教育的候選人進議會謀福利。

新北市議員候選人廖裕德，在選前倒數時刻進行吉普車的車隊掃街拜票，沿途受到許多鄉親揮手致意，晚上也繼續「鐵人行程」，與教育志工們分區以徒步方式，在大街小巷中衝刺拜票。

廖裕德說，為了宣揚推動雙語教育，他已經舉辦上百場的演講會與座談會，並且製作了兩張共五十萬份的宣傳卡片；同時也製作三支雙語教育的宣導影片，影片的內容在介紹雙語教育的重要性以及孩子學習雙語的祕訣。

他更製作一支「為何而戰 為誰而戰」的宣傳影片，負責任地向板橋鄉親說明他的理念與政見。相信板橋的鄉親都已經看到了、聽到了，廖裕德推動雙語教育的認真態度。

廖裕德強調，主張推動板橋雙語示範區及力推體育處升格體育局的他向鄉親們溫情喊話，要給孩子好的雙語教育，給年輕人國際競爭力，就要票投廖裕德！要推動板橋雙語示範區，一定要搶救廖裕德！最後，為了台灣的國際競爭力及孩子的未來，請大家一定要全力支持廖裕德。