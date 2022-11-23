林智堅批余邦彥政治變色龍！　「讓林耕仁情何以堪」

▲余邦彥日前在臉書批林智堅「專擅亂政」，林智堅反擊他是「政治變色龍」。（合成圖／翻攝自林智堅臉書、余邦彥臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選戰進入倒數，日前國民黨新竹市長候選人林耕仁後援會總會長、新竹市議會副議長余邦彥陣前倒戈，相挺民眾黨候選人高虹安，引發爭議，並在21日透過臉書發文呼籲民眾票投「能下架民進黨」的高虹安，還痛批前新竹市長林智堅「專擅亂政」。對此，林智堅22日在臉書發文反擊，抨擊余邦彥是為了將自己「政治變色龍」的行為合理化，發生錯誤把責任推給同志、遇到質疑就切割幕僚，「這和高虹安被自己同志和員工披露的真面目，可以說是如出一轍。」

林智堅表示，余邦彥所謂的「專擅亂政」，事實上，副議長與沈慧虹就是分別負責議會和市府溝通的橋樑。「那個時候，我們溝通順暢，從未看到他有過這樣的發言，怎麼到了選舉，突然之間，我變成了『專擅亂政』？」他也指出，余邦彥稱新竹有「豆腐渣工程」，做得不夠好的，他深自檢討，市府更積極改進，但用這樣惡意的詞語，傷害努力為這座城市付出的公務同仁，「選舉，真的不應該這樣。」

此外，林智堅指出，余邦彥不應打著藍旗反藍營，為了把自己「政治變色龍」的行為合理化，攻擊他、推給助理，作為一個有擔當的政治人物，就該承擔自己行爲所帶來的後果，而不是發生錯誤把責任推給同志，遇到質疑就切割幕僚，「這和高虹安被自己同志和員工披露的真面目，可以說是如出一轍。」

林智堅也向余邦彥喊話，「難道你忘了，你是舉著國民黨的旗幟，才獲得國民黨議員的支持，才能當選副議長；更重要的是，你仍是國民黨市長候選人後援會的總會長，這讓候選人情何以堪。」他更提出，所謂的「下架民進黨」讓人匪夷所思，過去六年來，在蔡英文總統的領導之下，台灣國際能見度大幅提升，新竹也在新竹隊的努力之下，在各項媒體的評比名列前茅，「這就是綠色執政、品質保證」，他呼籲新竹市人，為自己、為新竹投下對的一票！