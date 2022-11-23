列被告26天被押！台中桶屍案關鍵酒店妹「佳佳」　涉嫌重大難脫身

▲台中桶屍一案，蔡女被起底是金錢豹紅牌，很會作菜，常帶酒客回家煮飯吃。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中神岡一處工廠10月26日驚傳駭人桶屍案，陳姓男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍。警方將承租工廠的蔡姓女租客列為關係人帶回，經複訊後改列為被告，並限制出境、出海，隔了26天後，檢方認為蔡女嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

回顧案情，10月26日，神岡區一間工廠被通報散發異臭，警方獲報到場調查，結果在一間工廠倉庫內，發現一個塑膠桶，桶內有一具男性屍體，經鑑定是2019年間通報失蹤的陳男。

▲台中桶屍案事發現場，警方獲報後拉起封鎖線調查。（圖／記者許權毅攝）

警方將承租工廠的蔡女列為關係人帶回，檢察官10月27日複訊蔡女後將其轉列被告，諭知請回，並限制出境、出海。過了26天，昨(22日)再度約談蔡女到案，認為她涉嫌殺人、遺棄屍體且嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，蔡女為金錢豹體系一家理容KTV的紅牌酒店妹，花名「佳佳」，雖然外表清純，但和同事關係不佳，脾氣暴躁；她出身台南，很會作菜，經常帶酒客回她租屋處煮飯，營造幸福氛圍，所以業績不惡，這次捲入桶屍案，以往的好姊妹都覺得相當訝異。