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到鼎泰豐「待2小時卻沒用餐」　原因爆共鳴！釣出前員工揭秘

▲▼無法提供內用的鼎泰豐，外帶還是很熱門，不少民眾排隊準備領取餐點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲原PO在鼎泰豐門口站了2小時。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者施怡妏／綜合報導

以小籠包享譽國際的「鼎泰豐」，總有絡繹不絕的用餐人潮，有些分店的門口會有透明櫥窗，可以看到師傅在做小籠包，一名網友表示，之前到百貨公司經過鼎泰豐的廚房，看到師傅在捏小籠包莫名療癒，但她並沒有進店用餐，只是站在外面看，一看就看了2小時，最後離開時其中一名師傅還跟她揮手說掰掰。

原PO在Dcard上發文，日前到高雄看演唱會，在等待的空檔到隔壁的百貨公司閒逛，經過鼎泰豐的廚房，看見裡頭的師傅低著頭捏小籠包，於是她停在櫥窗前靜靜觀賞，「殊不知一看就看了快兩個小時，真的是莫名療癒，就看他們一直桿桿桿、捏捏捏 」。

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她也好奇問「櫥窗玻璃的隔音好不好？」因為這兩小時她都在講垃圾話，還指責師傅的小失誤，最後離開時不捨地跟師傅說再見，怎料其中一位師傅居然揮手對她說掰掰。

▲鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐廚房採用透明玻璃，可讓民眾觀看小籠包的製作過程。（示意圖／記者黃士原攝）

看完演唱會後，她又折返回百貨吃晚餐，「又看到同一批人還在捏小籠包，吃飽結束才看他們終於在收東西準備收工，辛苦了各位，每天要賣力的捏小籠包之外，還要被奇怪的人當動物看」。

貼文一出，也有網友認為很療癒，「這真的很療癒，不知道他們對於外面奇怪的人是怎麼想的」、「被大眾近距離看著工作感覺很緊張欸」、「裡面完全聽不到，而且也有可能在講垃圾話」、「站兩小時，妳也太強」、「好像逛動物園的感覺」、「我每次經過想看都不敢看太久，我怕他們會覺得被視線打擾」。貼文也釣出鼎泰豐前員工留言，「離職前廚員工路過，其實我們也都在觀察你們哈哈哈，玻璃是雙層玻璃」。

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