登記候位等超久！小情侶一問傻了　1男1女稱同行「頂替爽吃」

▲原PO乖乖登記候位，卻被一對男女冒名搶走。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請不要當一個沒有教養的人！」有女網友日前和男友去餐廳吃飯，店員告知只要等15分鐘左右，但一等卻超過半小時，甚至比兩人晚來的都入場了，納悶一問超傻眼，因為有一對男女聲稱是同行的人，直接頂替原PO的位置。貼文一出，其他人也看傻，「刷新我三觀欸！沒想到居然會有人做這種事。」

「第一次遇到吃飯候位被頂替。」這位女網友在Dcard發文「現場候位卻被頂替」，說她跟男友一起去吃一間烤肉吃到飽，店員告知要現場等，大約15分鐘就會有位置。可奇怪的是，等了超過半小時不說，比兩人晚來的顧客都入場了，忍不住去詢問，才得知有人早已坐在應屬原PO的位置上，「有一男一女表示是跟我們同行的人，就進去了。」

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事後，員工為了補償送了兩罐果汁，讓女網友也很無奈，「感覺過程中沒有得到妥善的處理，儘管禮貌的送了兩瓶飲料，但沒有其他作為，那兩位依舊舒坦的吃飽離開。」她理解店員應該也很錯愕，畢竟主因是兩個說謊入座的客人，「我跟男友其實都有點想去找對方理論，但我怕鬧起來就作罷。」

最後，她不禁隔空向冒名顧客喊話，「這種行為嚴格上來說是犯法的，請不要當一個沒有教養的人！」「你們可能真的想趕快進去吃，但排隊應該是身為智慧生物的基本禮儀，說謊更只會顯示出你們的人品有多低下。」也在留言處透露，「男友說，對方是看著訂位單表示那是他們訂的」，讓她氣呼「訂位單怎麼能拿給客人看？上面不都是別人的資訊嗎？」

看到貼文後，不少人紛紛喊扯，「應該要馬上進去一起吃，然後叫他們付錢，因為是對方主動說你們是一起的」、「你們人太好了啦！竟然被兩瓶飲料打發」、「哇！你們沒有進去罵人哦？他們真的超厚臉皮欸」、「店家的確有疏失，賠兩罐飲料超級沒有誠意的，根本是欺負你們年輕」、「看了貼文跟留言後，覺得有這種人真的很不可思議。」