遭疑未告發疫苗掮客！王必勝曝「交手過程」：公司在國外也告不到

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

衛福部長薛瑞元提到「疫苗掮客」引發爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨日還原佛光山捐贈疫苗始末，更對其有心捐贈表達感謝。今（22）日記者會中，他更提到自已與發言人莊人祥都「接過電話」，但當時無法知道哪些掮客是真的，指揮中心若不幸被騙，也不可能去告捐贈者，而掮客公司都在國外，「要告也告不到」。

王必勝昨表示，國際間有很多詐騙集團，自己就接到4~5通相關電話，宣稱有人可以提供疫苗，但要先匯款才能來台灣洽談，雖然知道國人沒有這個意思，是真的想要幫忙，但鑒於國際疫苗市場非常混亂，指揮中心也要做到把關職責。

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王必勝另說明指揮中心在疫苗採購扮演的角色，一為能夠買到真正的疫苗，二為真的能買到疫苗，指揮中心也列出8點必備文件，包括交貨期程、數量、原廠授權書、CMC製程等，都是達成兩大條件的重要基礎。慈濟、台積電與永齡基金會，也是因為條件齊備才成功捐贈1500萬劑BNT供國人施打。

今日被問及是否會告發致電欲提供疫苗的掮客？王必勝反問，「要告發誰？告發想幫忙的人嗎？」他表示，自己是接到朋友電話，說美國有公司準備500萬劑BNT可賣給台灣，要加到2000萬劑也可以，前提是要先把頭期款準備好，才能派代表來台灣談，「像這種情節大家心理有數」。若指揮中心未落實把關，可能會讓南韓大邱3000萬劑BNT疫苗詐騙事件在台上演。