養孩養到選議員！歐巴桑站路口短講　單車掃街「大人萌娃都出動」

▲中壢區「小民參政歐巴桑聯盟」議員候選人李荳芽率領腳踏車隊拜票。（圖／翻攝臉書李荳芽-歐巴桑來了）



記者吳美依／綜合報導

九合一大選在即，桃園市中壢區「小民參政歐巴桑聯盟」議員候選人李荳芽趁著選前最後周末，率領團隊騎腳踏車掃街拜票，最特別的是，隊伍中除了大人，還有一群孩子同行，親身參與公民教育現場。李荳芽曾在臉書分享，該黨成員都是爸爸媽媽，卻因育兒生活而決心投入政治，她今天也發布掃街紀錄片，分享小民參政的創黨初衷及理念。

李荳芽表示，「小民參政歐巴桑聯盟」堅持不做贈品、不掛看板、不封街造勢、不租宣傳車，都是為了避免製造垃圾、破壞市容，甚至影響市民生活品質，也希望藉此翻轉「金錢選舉文化」，「如果花大錢才能選舉，那麼金錢就會被做一個篩選機制，選上的人要不很有錢，要不背後有龐大的政黨或財團強力支援，那麼將來市井小民的利益與他所屬的團體利益衝突之時，他的立場還會堅定嗎？」

相對的，他們選擇親自走訪選區各地，站在路口短講，和每一位居民或攤商面對面說明理念，「我們希望，人民的心聲能夠進到市議會，由下而上長出人民的力量。 這些堅持，都是小民參政歐巴桑聯盟創黨的初衷與核心價值。」

▲李荳芽是一位單親媽媽，因為育兒生活決心投入政治。（圖／翻攝臉書李荳芽-歐巴桑來了）



「小民參政歐巴桑聯盟」為2009年成立的年輕政黨，主要關懷包括兒童人權、親子友善、勞工權益、性別平權、環境正義、動物保護、小民參政、守護主權。李荳芽日前在政見發表會提到，她是室內設計工作者，也是單親媽媽和自學生的家長，「我們相信一個適合兒童生長的城市，一定也適合所有人生活！」

本屆中壢區選戰激烈，23名候選人搶攻11席次，包含婦女保障名額2席。其中，國民黨候選人6位，民進黨候選人5位，無黨籍高達8位，新黨、民眾黨、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟各1位。

現任9位議員之中，以議長邱奕勝為首一共5席皆屬藍軍，其他席次由民進黨的徐景文及彭俊豪、無黨籍的謝美英及劉曾玉春均分。本屆除了許多小黨候選人出線，還有高達8名無黨籍候選人，未來是否能在議會看見更多新面孔，甚至達成「超越藍綠、第三勢力監督」，也是各界關注焦點。