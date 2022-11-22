路平政策一次完成　台南中正南路、長榮路及文賢路一段道路改善

▲台南市政府完成往來高鐵特區主要周邊道路中正南路、長榮路、文賢路等3條道路的路平改善，為台南交通「門面」加分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府執行路平政策，近日完成往來高鐵特區主要周邊道路中正南路、長榮路、文賢路等3條道路的路平改善，平坦好行又美觀的友善道路環境，十足為台南交通「門面」加分。





市長黃偉哲一再要求道路維護再升級，工務局全力以赴積極加強做路平；位於區道南351線、352線上的歸仁區中正南路、長榮路及仁德區文賢路，是串連台1線、台39線及台19甲以高鐵特定區為樞紐的周邊重要道路，且附近又有長榮大學、嘉南藥理大學及奇美博物館等，以上3條道路部份路段車流量大，多年來道路產生龜裂都以補丁維護管理；為提升道路品質，工務局今年一次性針對該3條重要道路部份路段列入路平改善。



工務局表示，中正南路（民權南路~凱旋路）、長榮路（長榮文化學苑學私人宿舍前~台39線）、文賢路一段（文賢國小~保安路）道路改善工程，包含路基改善及洩水坡度調整等，總長度4305公尺，經費2344萬元，各管線配合人手孔蓋下地共80座。今完成路平改善，除還給用路人平坦舒適的通行環境，且臨近台86線歸仁交流道，為關廟、歸仁產業的經濟、觀光也可帶來加乘作用。