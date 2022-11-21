台灣閱讀節下月登場　巨星林青霞將舉行新書發表會





▲台灣閱讀節下月登場，新北市廣福國小學生在記者會上表演。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

由教育部國家圖書館舉辦的「111年台灣閱讀節」，將於12月3日及4日登場，今年首次推出兩日活動，活動當天中正紀念堂、國家圖書館周邊將有一連串書香嘉年華系列活動，國際巨星林青霞也將在活動期間舉行新書發表會，即日起至12月全台各縣市公共圖書館也推出閱讀節系列活動。

國家圖書館今（21日）舉行「111年台灣閱讀節」記者會，教育部次長林騰蛟致詞時指出，去年受到疫情衝擊，雖然暫停圖書館實體服務，但線上與虛擬服務不打烊，同步帶動電子書的閱讀風潮，全年借閱書高達806萬冊，較前一年大幅成長122.04%，顯見疫情當下，閱讀有安撫人心的功能。

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國家圖書館館長曾淑賢說，「台灣閱讀節」年邁入第十年，首次推出連續兩日的「台灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華」活動，有超過150個全國公共圖書館、社教館所、駐台辦事處、出版社、書店等參與，推出逾250場結合新課綱、雙語教學、食農教育等的創新閱讀活動，往年均吸引逾5萬人參加，今年兩天活動希望可以吸引10萬人參與。活動詳請可上網查詢。

「台灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華」首日12月3日在中正紀念堂園區登場，現場有各種閱讀體驗活動、還有書香市集、行動書車、食農教育等攤位；第2天在國家圖書館及周邊廣場登場，現場有說唱藝術、街頭表演、好書交換等活動，還有重頭戲、國際巨星林青霞的《青霞小品》新書發表會，邀請文學家白先勇與林青霞對談，由媒體人蔡詩萍主持，明天（22日）中午12時開放線上報名，限額500人，線上報名網址。