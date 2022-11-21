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法籍男聚餐後找不到車求助超商　警調閱「行動軌跡」找到了

▲法籍男子找不到車子透過超商店員找到警方幫忙。（圖／桃園警分局提供）

▲法籍男子找不到車子，透過超商店員找到警方幫忙。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名金姓法籍男子20日晚間自新北市開車到桃園市大園區聚餐，但金男酒後要離開時卻忘了車停在那，遍尋未果於是向附近超商求助。警方獲報案後，將金男帶回關心，並透過車輛行車軌跡終於一處空地找到金男的愛車，警方見金男身上仍有酒氣，於是幫忙叫計程車讓他能夠順利返家。

▲員警將他帶回警所以英文溝通獲知後。（圖／大園警分局提供）

▲員警將他帶回警所以英文溝通獲知後。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，大園派出所於昨日23時許接獲轄內超商店員報案，稱有一名外籍男子在店門口比手劃腳、神情慌張需要協助，警員嚴至新、蘇柏魁獲報到場將男子帶回警所安撫情緒，並由值班警員邱重霖以流利的英文與男子交談，原來他從新北市開車來桃園大園地區找朋友聚餐，喝酒後昏昏沉沉，忘了車輛停放位置，沿途搜尋未果不知該如何是好，只好到超商求助。

▲透過車輛的行車軌跡順利尋回。（圖／大園警分局提供）

▲透過車輛的行車軌跡順利尋回。（圖／大園警分局提供）

員警隨後利用車牌號碼調閱男子車輛的行車軌跡，並比對男子所形容車輛最後停放路口的地形位置，總算在一間小吃店旁的空地找到男子的愛車，而員警擔心男子酒後開車發生危險，便幫忙叫計程車送他返家，男子對於警方的高效率及熱心感謝萬分，大呼台灣警察真棒。

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