多圖／龍中合體！雙北車掃三重衝萬華　比讚玩自拍喊「大翻新」

▲陳時中（右）與林佳龍（左）今天出席「雙北龍中來，逗陣作夥贏」聯合車掃。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

九合一選舉倒數5天，民進黨雙北市長候選人陳時中、林佳龍21日上午啟動聯合車掃，一路從新北三重車隊掃街到台北萬華。陳時中說，要化解仇恨對立，用愛與包容繼續努力；林佳龍則表示，三重、萬華是最需要翻新的行政區，盼雙北雙贏，創造首都圈聯合治理的遠岸。《ETtoday東森新聞雲》搭乘媒體車直擊，陳、林兩人除了對夾道支持者揮手，在車上也不忘自拍留念。

陳時中、林佳龍今天上午啟動「雙北龍中來逗陣作夥贏」雙北聯合車掃，陳明天開始也將啟動連續3天的台北市車隊掃街活動，將會有大咖神秘嘉賓出席，例如副總統賴清德明天將參與北投車掃，而林今天晚間將由立法院長游錫堃在蘆洲車掃，並全程透過線上直播與支持者互動。

陳時中說，雙北越來越像一個生活圈，關於未來如何共同治理或者擴大至北北基桃，其已經提出相關規劃，希望能夠做好區域治理，例如推出1200元首都交通月票政見，希望今天車隊掃街成功，並談及所有市民和國民已經厭惡仇恨對立，他要用愛與包容繼續努力。

林佳龍表示，他和陳時中從防疫以來就是最佳夥伴，合作無間，這次不只是聯合造勢，彼此還有很多共同政見，包括交通、環境、流域、產業等4大主軸，有全盤規劃，就等著上任後來實現，盼未來首都圈的交通神經網絡能夠到達每一個地方，期待未來與「台北新好市長」陳時中一起來實現。

林佳龍也說，黃金周所有人都衝出來了，從上周雙北凱道會師、昨天為愛而走遊行，今天車掃從三重到萬華，是雙北裡面最需要大翻新的行政區，拜託支持者今天揮手，明天能夠幫忙拉票，讓雙北雙贏，創造首都圈聯合治理的偉岸。