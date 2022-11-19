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選前黃金周拚場！柯志恩明合體韓國瑜　26歲愛女首度亮相輔選

▲柯志恩公布周末造勢行程。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

▲選前黃金周拚場，柯志恩周日合體藍營四大咖，前高雄市長韓國瑜也將力挺助陣。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者賴文萱／高雄報導

選前最後黃金周！力拼競選連任的高雄市長陳其邁今（19）日行程滿檔，除了一早前往十全果菜市場拜票，下午也將舉行大旗美造勢暨客家與原住⺠後援會成立大會，晚上再繼續掃街。而國民黨高雄市長候選人柯志恩同樣也馬不停蹄，把握時間與選民互動，明天則預計合體國民黨4大咖，包含前高雄市長韓國瑜，另外，26歲愛女也將首度現身輔選。

陳其邁今早6點半就現身十全果菜市場向市民、攤販一一拜票，下午則預計舉行大旗美造勢暨客家與原住⺠後援會成立大會。被問到柯志恩明邀請藍營四大咖幫她助陣，他回應說，真正大咖的是我們的市民，下午節目很精采，包括有原住民朋友的表演。

▲▼高雄市長陳其邁前往十全市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁前往十全市場拜票，受到市民熱烈歡迎。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁前往十全市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，他要特別感謝他們幫忙成立後援會，三個原鄉部落都有後援會，客家區包含美濃、杉林、六龜、甲仙也都有很多客家後援會。他強調，剩下一個禮拜的時間，他的大咖是市民，盡量安排以市民為主的活動，包括選前之夜等等，各政黨都有自己的考量，大家都很忙，就尊重其他候選人的安排。

另外，除了自己的競選行程外，陳其邁也不斷到各個縣市輔選，包含明天去屏東、後天去基隆，他說，這次是全台灣縣市長都在選，他當然希望高雄好，台灣共好，所以希望能夠選擇一個好的縣市首長，大家共同合作，選一個好市長，對城市很重要，對台灣也很重要，所以說有一點點體力的時候，就多做一點。

▲▼選前最後黃金周，柯志恩「26歲愛女」將站台輔選。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

▲選前最後黃金周，柯志恩「26歲愛女」將站台輔選。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

而柯志恩陣營也全力備戰選前最後一個黃金周時間，明天大型造勢活動邀請到藍營四大咖，包含張善政、李四川、朱立倫，還有韓國瑜也將首次公開替柯站台。另外，柯志恩26歲女兒近期也從美國返台，要在選前最後時刻一同輔選。

柯志恩今被問及神秘嘉賓女兒將同台輔選時，笑說，她女兒是家人不是嘉賓，並預告她應該會在掃街的時候隨時出現，不過不會出現在明天的造勢場合。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩掃街拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩把握時間掃街拜票，熱情跟市民互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩掃街拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於陳其邁今天的旗山造勢大會，柯志恩說，她覺得成立原民和客家後援會，本來就是一個市長會著重的，大旗美地區對國民黨來說，是有非常大的需要再延續過去深耕的一個規劃。她說，以後如果我們執政，或是對於未來的方向裡面，依然會不遺餘力照顧原住民、原鄉部落。

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