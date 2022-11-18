隱藏版全公開！LINE免費貼圖「限時8組曝光」　一鍵輕鬆領取

▲LINE 8款免費貼圖限時開放下載。（圖／翻攝自LINE官網）

記者閔文昱／綜合報導

LINE Store本周僅上架《瘋狂的古人們》和《鯊西米》2組免費貼圖，不過其實還有5組未在架上的「隱藏版貼圖」，其中包括《BD敲可愛醫檢師OS》、《LINE購物 × 賴賴 & 織織免費貼圖》、《LINE禮物 × 啾波麻糬》等，只要加入好友或解鎖任務即可免費下載。

1、BD敲可愛醫檢師OS（一鍵下載）

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任務：無條件

期限：2022/12/4

使用期限：90天

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

2、LINE購物 × 賴賴 & 織織免費貼圖（一鍵下載）

任務：搖一搖LINE購物

期限：2022/11/26

使用期限：90天

3、LINE禮物 × 啾波麻糬（一鍵下載）

任務：加入好友

期限：2022/12/14

使用期限：90天

4、LINE購物護照★波仔貓雙12辦公日常（一鍵下載）

任務：開通LINE購物護照

期限：2022/12/13

使用期限：90天

5、eufy 乾淨不再咪咪貓貓（一鍵下載）

任務：加入好友後完成註冊

期限：2022/12/11

使用期限：90天

6、2022 WAAW 世界抗生素認知週（一鍵下載）

任務：加入好友

期限：2022/12/14

使用期限：180天

7、LINE購物直播×瘋狂的古人們（一鍵下載）

任務：加入好友

期限：2022/7/14

使用期限：90天

8、LINE Bank × 鯊西米:芭比Q了（一鍵下載）

任務：將「momo購物網」官方帳號加入好友

期限：2022/7/14

使用期限：180天

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