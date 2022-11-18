張善政、鄭運鵬互罵！　時力桃市議員候選人：都用我揭發的資料

▲中壢區時代力量議員候選人林佳瑋。（圖／翻攝林佳瑋粉絲專頁）

記者吳美依／綜合報導

九合一大選在即，桃園市中壢區時代力量議員候選人林佳瑋指出，隨著選戰進入最後階段，市長候選人張善政、鄭運鵬互相批評，但有趣的是，「許多相罵的材料是來自於我所揭發」的資料。

林佳瑋列舉，張善政批評，民進黨在桃園執政期間發生多次公共工程疏失，包括八德羽球場天花板崩落，「在事故發生之初，9月19日我就揭發瑞助營造有多起工安事故，包括鋼筋墜落砸死人，要求桃園市政府對該包商的責任追究不能放水。」

接下來，鄭運鵬團隊引述林佳瑋8月30日揭露的資料反擊，張善政選舉團隊有許多賄選等違法紀錄，是否能夠「乾淨發包」引人質疑。林佳瑋也指出，「過去時代力量在推動停權重大職安違法的包商時，鄭運鵬立委居然出來幫違法包商講話。」

最後，林佳瑋回應時代力量夾在藍綠之間屢遭質疑一事，「很明顯的，經由我對張善政、鄭運鵬等候選人的強力監督，政策的檢討、候選人必須改善與被檢視的問題，都已經成為民主辯論的公開資源。不管選舉結果如何，如此才能讓桃園發展的未來更好。作為民意代表，這是當然的使命。」

本屆中壢區選戰激烈，23名候選人搶攻11席次，包含婦女保障名額2席。其中，國民黨候選人6位，民進黨候選人5位，無黨籍高達8位，新黨、民眾黨、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟各1位。

現任9位議員之中，以議長邱奕勝為首一共5席皆屬藍軍，其他席次由民進黨的徐景文及彭俊豪、無黨籍的謝美英及劉曾玉春均分。本屆除了許多小黨候選人出線，還有高達8名無黨籍候選人，未來是否能在議會看見更多新面孔，甚至達成「超越藍綠、第三勢力監督」，也是各界關注焦點。