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時代眼淚！豆腐頭、iPod touch都沒了　外媒盤點今年停產5款蘋果產品

▲iPod touch。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲外媒macrumors盤點蘋果今年停產的五款經典產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者吳珍儀／綜合報導

在新產品不斷問世之際，許多耳熟能詳的舊產品也慢慢退出市場。回顧2022年，外媒macrumors盤點蘋果今年停產的五款產品和配件，其中也包含是許多人青春回憶的iPod touch。

27吋iMac

蘋果在今年3月發表Mac Studio和Studio Display後，隨即停產最後一款配備Intel處理器的2020年版本27吋iMac。

而蘋果也在去年停產iMac Pro，目前蘋果銷售一體機台式電腦僅剩搭載M1晶片的24吋iMac。彭博資深記者Mark Gurman和天風國際分析師郭明錤皆指出，iMac Pro可能在2023年捲土重來。

iPod touch

蘋果在今年5月於官網宣布將正式停產iPod touch，並於6月在官網、市面通路上的iPod Touch售完後將iPod touch正式自官網下架。

蘋果首款iPod於2001年10月上市，歷經20年將走入歷史，也成為許多果粉懷念產品之一。第一款iPod touch則在2007年推出，而最後一款iPod touch是iPod touch 7，於2019年推出，採用iPhone 7規格的A10 Fusion晶片，配備4吋螢幕，並有多色系選擇。

當蘋果首款iPod於2001年10月上市時，當時iPhone尚未普及，許多想要擁有iPhone外觀產品的買家中一炮而紅。但隨著iPhone逐漸普及，iPod系列也漸漸沒落。

Apple Watch Edition

蘋果Apple Watch Edition型號自2015年問世，多年來憑藉金、陶瓷和鈦等更高階外殼材質選擇脫穎而出，目前則被全新Apple Watch Ultra所取代。

Apple Watch Ultra為蘋果為戶外族群打造的機款，專為職業運動員打造，可以適應低溫、沙漠的極端環境，並適合各式各樣的運動。

Apple TV HD

繼蘋果在10月推出第三代Apple TV 4K之後，蘋果停售2015年首代運行tvOS，並支援App Store的Apple TVApple TV HD機型。

5W充電豆腐頭

有購買過iPhone 3G到iPhone 11系列的果粉一定不陌生，早期蘋果都會在購買新iPhone時，在盒裝配件內配置俗稱「豆腐頭」的5W充電頭。不過5W充電速度對現行規格而言已經太慢，蘋果似乎已在8月左右在美國停售5W充電器。

此外，外媒指出明年iPhone 15系列可能改採Type-C充電孔，更傳出iPhone 15 Ultra甚至直接取消充電孔，因此蘋果可能還會在明年再度更新充電配件。

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