民眾黨提告高虹安前助理　王定宇：製造寒蟬效應？

▲王定宇17日在臉書發文質疑，民眾黨控告自稱高虹安前助理的A先生，「是在告什麼？製造寒蟬效應嗎？」（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日深陷詐領助理費風波，此爭議也延燒到同黨其他委員，自稱高虹安前助理的A先生就在政論節目匿名爆料，指控民眾黨5個立委辦公室都有類似情況，對此，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿認為遭受嚴重抹黑，17日赴台北地檢署按鈴控告A先生涉嫌加重誹謗。民進黨立委王定宇則在臉書發文質疑，「是在告什麼？製造寒蟬效應嗎？」

邱臣遠強調，民眾黨團沒有人頭助理、沒有詐領情形，且所有公費助理都是行使立法院相關工作、服務國會及支援立委問政需求，且每月固定支薪。

對此，王定宇指出，這位A先生的爆料包括四個重點，第一，高虹安浮報公費助理加班費進入私人小金庫；第二，為聯電前榮譽副董事長宣明智等特定利害關係人修法；第三，管理助理苛刻；第四，各黨團已經有10至16名公費助理，每個民眾黨立委需要再貢獻一個自己的公費助理。

王定宇認為，看起來第四點基本描述沒有說錯，而一、二、三點高虹安沒有正面說明，現在要告這位A先生和媒體第四點的部份，是在告什麼，製造寒蟬效應嗎？那麼第一、二、三點呢？